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    Через аварії зникла вода у будинках на чотирьох вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії зникла вода у будинках на чотирьох вулицях Києва (адреси)

    Відновлення водопостачання планується за добу

    У п’ятницю, 13 березня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Січових Стрільців, 48
    • бульв. Дружби Народів, 26/1
    • пров. Бутишів, 1/25, 12, 13, 17, 14 
    • вул. Йорданська, 7-Г

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Як повідомлялося, 12 березня через аварії без води залишилися близько пів сотні будинків у Києві.  

    5 березня на вулиці Володимирській, 52, у Києві прорвало трубопровід. Внаслідок цього виникло просідання асфальту.

    Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду. 

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

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