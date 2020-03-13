У Києві проведуть паспортизацію вулиць та будівель



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Паспортизація торкнеться пам’яток архітектури

Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації має намір провести паспортизацію вулиць, об’єктів будівництва та фасадів будівель. Паспортизація торкнеться також і пам’яток архітектури. Про це повідомив заступник директора департаменту – начальник управління адміністративних послуг Юрій Тацій.

«Це необхідно для того, щоб мати змогу на законодавчому рівні притягти до відповідальності осіб, які самочинно знищують архітектурне обличчя міста», – пояснив він.

Тацій наголосив, що вкрай важливим є впровадження єдиних правил, які б стосувалися, зокрема, облаштування балконів, розміщення кондиціонерів і супутникових антен на фасадах, аби вони не порушували архітектурний ансамбль та привабливий зовнішній вигляд усього міста.

«Загалом усі об’єкти, що проєктуються в Києві, мають розглядатись на архітектурно-містобудівній раді при Департаменті, однак законодавство цього не вимагає в обов’язковому порядку. Тому ті забудовники, які користуються послугами непрофесійних проєктантів чи намагаються обійти закон, свідомо не йдуть на містобудівну раду. Вони розуміють, що їхній проєкт буде розкритиковано. Але наше місто не повинне втратити свою самобутність та архітектурну цінність, тому Департамент містобудування та архітектури має мати законні важелі впливу на цю ситуацію», – зазначив Тацій.

До слова, Господарський суд Києва визнав протиправним та скасував рішення Київради про відмову у поновленні договору оренди ділянки по вул. Мечникова, 7-Б у Печерському районі і визнав оренду поновленою.

14 листопада 2019 року Київрада проголосувала за відмову у поновленні оренди цієї ділянки.