У Києві потрібно створити Місцеві громади, які будуть займатися проблемами міста

Мешканці міста мають самі контролювати стан справ у столиці

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Мы практически ничего не можем сделать за пределами своей квартиры. В редких случаях, если это работающее ОСББ, эти пределы расширяются до подъезда и двора. Все. Далее никто из нас не в состоянии повлиять на происходящее в городе, на его жизнь, быт, благоустройство, торговлю, транспорт, экологию, порядок, чистоту, красоту… Ни на что.

Мы наводим идеальную чистоту в квартире, снимаем обувь у дверей, вешаем дорогие шторы, вкручиваем энергосберегающие лампочки, но выходя из квартиры, вступаем в г*вно на темной лестнице.

И не нужно нам было бы это влияние, если бы в городе все было ОК. Но не ОК в городе. Совсем не ОК. На руководящих должностях в городской администрации и коммунальных предприятиях находятся люди, не знающие своего дела, не умеющие работать, не профессионалы.

Вы обращали внимание, как рисуют разметку на киевских дорогах (если вообще рисуют)? Только на прямых участках. Разметка прерывается на всех перекрестках, где движение под углом или по кругу, на стыках улиц. То есть, разметку делают там, где легче, где умеют, а там, где чуть сложнее, уже не умеют. Во всем мире умеют рисовать дорожную разметку на перекрестках, а у нас – нет. Хотя именно там самые аварийно-опасные участки.

Еще пример. Ремонтники сняли асфальт, ремонтировали трубу. Сделали дело, закопали яму. Приехали дорожники, сняли еще немного асфальта, чтобы края ямы выровнять, сложили его на кучу, заасфальтировали и уехали. Дворник-женщина чуть не плачет. Ей надо убрать эту кучу старого асфальта. Но куда? Как? Руками эти глыбы не поднять, техника нужна. Технику никто не дает. Твой участок, убирай, как хочешь. Вот и ходит дворник уже неделю под угрозой увольнения, а ломаный асфальт кусками лежит горкой на газоне. Вернее, на месте, где должен быть газон.

О газонах, кстати. Жаркое лето высушивает всю траву. О поливе в городе давно забыли. Находятся умники, которые вспомнают старую сельскую привычку выжигать сухую траву. В результате во многих местах киевляне любуются уже не на пожухлые газоны, а на пепелище. Эстетическое удовольствие зашкаливает. Хотя есть проверенный рецепт – газоны надо поливать водой, иногда подстригать, и они будут зелеными и красивыми. Тем более, что Киев стоит на полноводной реке, и с водой у нас проблем нет. У нас есть только проблема с ворами-монополистами, которые на фактически дармовую воду ставят грабительские тарифы.

Много разговоров о «незаконной» рекламе. С внешней рекламой и рекламой на транспорте в городе, действительно, беспредел. Но реклама должна быть не «законной», а красивой, не уродовать город, дома, пейзажи. Толку с того, если я в автобусе вместо чистого окна должен любоваться «законной» рекламой. Или если прекрасные виды города загораживает «законный» гигантский щит. Бездарные руководители, принимающие решения о «законности» такой рекламы, не имеют ни малейшего представления о красоте, эстетике и удобстве.

Что делать? Дайте право контроля самим горожанам!

Надо определить в городе низовой уровень самоопределения – Местные громады, которые во многом могут совпадать с привычными микрорайонами и историческими местностями. Там выбрать местных депутатов, которые уже на местах, там, где они проживают, будут следить за домами, дворами, спортплощадками, парковками, тротуарами и дорожками, улицами и транспортом. За всем тем, из чего состоит наша повседневная жизнь дома. И, имея соответствующие полномочия, отстаивать интересы киевлян во всех сферах. Чтобы не ждать, когда приедет кто-то из администрации и случайно заметит проблему.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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