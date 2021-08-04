Укол парасолькою. Як спецслужби вбили відомого болгарського дисидента Маркова

Трагічний сюжет в 1980 році послужив основою ідеєю для комедії з П'єром Рішаром «Укол парасолькою»

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Убийство спецслужбами бежавших за границу диссидентов и оппозиционеров – тема известная и давняя. Вот история про убийство в 1970-х в Британии болгарского диссидента. Убили на мосту Ватерлоо уколов зонтиком с ядом.

Георгий Марков был популярен среди правящей коммунистической элиты Болгарии. Его приняли в Союз болгарских писателей. Однако постепенно в его произведениях усиливаются критические нотки, а форма этой критики становится не только более открытой, но и опасно затрагивает кардинальные вопросы политического устройства и государственного строя Болгарии. После Пражской весны 1968 года терпимость властей к свободной критике резко снижается, и Марков оказался за границей возможного. В 1969 году он уезжает в Великобританию, спасаясь от преследований, которым он подвергался за свои убеждения. Обосновавшись в Лондоне, он женится на англичанке Аннабель Дилайк, устраивается на радиостанцию BBC. Первое время Марков жил за границей вполне легально, однако после того, как стало очевидным его нежелание возвращаться, болгарские власти аннулировали его заграничный паспорт. 27 декабря 1972 года Марков, как невозвращенец, был осуждён болгарским судом заочно на 6,5 лет лишения свободы. Ранее, в том же году, он был исключён из Союза писателей. Произведения Маркова были изъяты из библиотек, а его имя не упоминалось в официальной болгарской прессе.

В сентябре 1978 года Марков шел по мосту Ватерлоо, когда неизвестный прохожий кольнул его в ногу наконечником зонта. Вечером у писателя поднялась температура, затем начались приступы тошноты, и его доставили в больницу. Через четыре дня он умер от сердечной недостаточности, перед смертью успев рассказать об эпизоде с зонтом. Вскрытие показало, что в ноге у Маркова был шарик диаметром 1,5 миллиметра, в котором содержался яд рицин, получаемый из семян клещевины.

Отверстия в шарике были заделаны воском, который внутри тела растаял и выпустил яд в кровь. Великобритания объявила, что убийство Маркова – политическое и является делом рук болгарского КГБ, однако причастность болгарских спецслужб до сих пор не доказана, а убийца не найден. Трагический сюжет в 1980 году послужил основой идеи способа преступления во французской комедии с Пьером Ришаром «Укол зонтиком».

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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