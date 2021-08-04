Мешканці окупованого Донбасу голосуватимуть на виборах в Держдуму. Кремль назвав дві умови

Окупанти пропонують голосувати тим, хто взяв паспорт країни-агресора, а зробити це «волевиявлення» можна буде лише на території самої Росії

Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова розповіла про можливості проголосувати на виборах в Державну думу для громадян, які перебувають на території самопроголошених терористичних «Л/ДНР». Про це повідомляє Lenta.ru.

Так, в Росії повідомили, що ділянки для голосування на окупованому Донбасі відкриті не будуть. Однак жителі регіону, які отримали в спрощеному порядку російське громадянство, мають можливість приїхати в Ростовську область, де їм видавали паспорти, і проголосувати, пояснила Памфілова.

Голова ЦВК РФ також зазначила, що ті, у кого є верифікований акаунт на порталі держпослуг, можуть проголосувати дистанційно.

Крім цього, Памфілова розповіла, що на території України в посольстві в Києві, в консульствах в Одесі, Львові та Харкові будуть відкриті ділянки, де російські громадяни зможуть проголосувати.

Раніше повідомлялося, що Росія заграє з жителями ОРДЛО напередодні виборів до Держдуми.

Також Арестович заявляв, що вибори в Держдуму в Донбасі – підстава посилити санкції проти РФ.

Нагадаємо, партія Путіна «Єдина Росія» уклала угоду із «Союзом добровольців Донбасу», яку очолює Олександр Бородай – бойовик і колишній глава «ДНР», що сьогодні проживає в Росії. Вибори в Державну думу пройдуть 19 вересня 2021 року.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року про запровадження санкцій. У списку опинилися ватажки так званих ДНР та ЛНР, а також «очільник» окупованого Криму.

Так, під українськими санкціями опинилися ватажок «ДНР» Денис Пушилін, ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник та так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов. Водночас санкції наклали на десятки веб-ресурсів, пов'язаних з «ЛНР» і «ДНР» та окупаційним режимом Криму.

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