Євросоюз вдячний, що Україна швидко почала розслідування смерті Шишова

ЄС шокований інформацією про смерть білоруського активіста Віталія Шишова в Україні

А у США пообіцяли стежити за перебігом цього розслідування

Глава дипломатичного корпусу Європейського Союзу Жозеп Боррель подякував Україні за швидкий початок розслідування смерті білоруського активіста Віталія Шишова. Відповідне звернення він опублікував у своєму твітері.

«Шокований повідомленням, що білоруського активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у парку в Києві. Він допоміг багатьом уникнути репресій режиму Лукашенка», – мовиться у дописі.

«Правосуддя має звершитися», – наголосив Боррель. І подякував українській владі за швидкий початок розслідування.

Також відреагував на ситуацію Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Там запевнили, що уважно стежитимуть за розслідуванням.

«Ми глибоко засмучені повідомленням про трагічну загибель Віталія Шишова. І продовжуватимемо уважно стежити за розслідуванням українською владою причин його смерті», – сказав на брифінгу журналістам речник Держдепу Нед Прайс, пише Укрінформ.

За його словами, Віталій Шишов був «важливим членом білоруського громадянського суспільства», який через репресії з боку режиму Лукашенка змушений був жити за кордоном.

Нагадаємо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним сьогодні вранці на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці.

Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В Офісі Президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

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