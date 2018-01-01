Вкрали лічильник за 50 тисяч, мешканці будинку переплатили 1,5 мільйона

У Києві цієї зими в середньому платять за тепло близько 15 гривень / кв.м.

Мовою оригіналу Почти везде стоят домовые счетчики, поэтому цена несколько разнится от дома к дому, но не сильно. Есть тариф – 1355 грн за гигакалорию, набежавшая за месяц сумма делится на все квартиры пропорционально метражу. Управлять поступлением тепла, а значит экономить, возможно далеко не во всех домах, но это другой вопрос. Учет есть.

Будинковий лічильник тепла

У Києві цієї зими в середньому платять за тепло близько 15 гривень / кв.м.

Мовою оригіналу

Почти везде стоят домовые счетчики, поэтому цена несколько разнится от дома к дому, но не сильно. Есть тариф – 1355 грн за гигакалорию, набежавшая за месяц сумма делится на все квартиры пропорционально метражу. Управлять поступлением тепла, а значит экономить, возможно далеко не во всех домах, но это другой вопрос. Учет есть.

Но вот, например, большой дом в Днепровском районе Киева на 259 квартир. Два года назад из дома украли счетчик тепла. Жильцы не виноваты. Управляющая компания, которой платят з обслуживание дома, безопасность не обеспечила, не досмотрела, полиция кражу не пресекла, вора не нашла. А 800 жильцов остались крайними. Они мигом стали платить за отопление вдвое больше. Вместо 15 грн/метр, как по всему Киеву, им стали начислять по 32 грн/метр. Потому что НКРЕКП установило именно такой тариф для «абонентів без будинкових приладів обліку». Сейчас это – 31,55 за кв.м.

В прошлом году была та же проблема, но Кабмин тогда принял специальное постановление считать такие дома по среднему, как у окружающих домах со счетчиком. Более-менее получилось справедливо. В этом отопительном сезоне Кабмин на проблему не отреагировал.

А теперь считаем. Жильцы этого дома переплачивают поставщику по 17 гривен за метр.

Средняя квартира в этом доме – 63 кв.м. То есть каждая семья переплачивает за тепло 1070 гривен ежемесячно. Просто так. Потому что кто-то не уследил за счетчиком.

Считаем по дому. Общая площадь всех квартир – 16 278 кв.м. Умножаем на разницу в 17 грн по метру, получаем, что жители дома ежемесячно платят лишних 276 тысяч гривен! За 6 месяцев отопительного сезона люди переплатят 1 660 000 грн!

А знаете, что можно сделать, чтобы жильцы не теряли такие огромные деньги? Правильно, поставить счетчик! Установить его – никаких проблем. Коммерческие компании предлагают установку счетчика под ключ (с проектом, согласованиями, поверкой) за 50 тыс гривен.

50 тысяч гривен могут сэкономить 1,6 миллиона!

К сожалению, в доме нет ОСББ. Дом обслуживает КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района г. Киева» (директор Сергей Прогонюк). Им проблема неинтересна, они ее игнорируют. Они зарабатывают на другом – ежемесячно жильцы гарантировано им платят за обслуживание дома.

Прямую выгоду от сложившейся ситуации получает поставщик тепла (это ТОВ «Еврореконструкция» – Дарницкая ТЭЦ).

Власти от проблемы устранились.

Я, узнав о ситуации, написал запрос на горячую линию КГГА 15-51. Они переслали запрос на поставщика – Дарницкую ТЭЦ, где мне ответили, что выставляют счета по утвержденному тарифу. Ну это я и так знаю.

Я написал запрос на Кабинет министров. Оттуда мой запрос ушел на НКРЕКП (орган, устанавливающий тарифы) где мне тоже сообщат о действующем тарифе в 31,55 грн/кв.м.

В итоге проблему решить невозможно! Никто не хочет этим заниматься.

Кто-то скажет, что жильцы сами должны решить проблему и заплатить… Да, должны. И готовы. Все понимают, что переплачивают несправедливо огромные суммы. Но организоваться для этого 259 семей сами не могут. Нужно содействие властей. Власти проблему игнорируют.

А ведь проблема не единичная. Около 6% киевских домов без счетчиков тепла. Считаем в масштабах города. Жилой фонд Киева – 65 млн. кв.м. Умножаем на 6% и на 17 грн переплаты за кв.м = 66,3 млн грн ежемесячно. А за полугодие получается около 400 миллионов гривен! Именно столько переплачивают киевляне за отопление. И не потому, что плохо экономят. А просто из-за халатности так называемых ЖЭКов (управляющих компаний) и игнорирования проблемы властями. Тем более, что решение проблемы есть, и оно простое, в прошлом году же решили.

Джерело: Сегодня

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