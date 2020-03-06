Як ще більш ефективно боротися з водіями, які порушують правила паркування

У січні 2020 року на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу

Штрафи за неправильне паркування мають бути суттєво збільшені

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В Киеве ежедневно эвакуируют за нарушение правил парковки около 150 машин. Их водители платят официальный штраф 510 грн и еще около 1500 грн частным компаниям за увоз эвакуатором и хранение на штрафплощадке.

Еще около 50 водителей штрафуются на 510 грн без эвакуации.

То есть, урок правильной парковки получает около 200 водителей в сутки. Причем 150 из них – довольно жесткий.

Но я бы поступал несколько по другому.

1. Я бы намного увеличил количество штрафов без эвакуации. С 50 сегодняшних до тысячи, двух, пяти тысяч… В большинстве своем эвакуируемые машины стоят не в критических для безопасности местах. А эвакуируют их откуда просто потому, что можно это сделать быстро и удобно. 2. Я бы не стал эвакуировать так много машин. Зачем? Только оттуда, где они реально мешают движению. Задача ведь очистить улицы от нарушающих правила машин, а не наказать пожеще.. Собственно, так и задумывалось изначально. Это позже частники увидели золотуюу жилу и начали косить бабло, очевидно, делясь с полицией и городскими инспекторами. Предложенный мной вариант был бы много эффективней. Уплоченные 510 грн штрафа сегодня, завтра заставят тысячи водителей серьезно задуматься, где ставить машину. А унижения с эвакуацией – ни чему сейчас в таких масштабах.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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