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    Думки вголос

    Як ще більш ефективно боротися з водіями, які порушують правила паркування

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    У січні 2020 року на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу - Як ще більш ефективно боротися з водіями, які порушують правила паркування
    У січні 2020 року на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу

    Штрафи за неправильне паркування мають бути суттєво збільшені

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    В Киеве ежедневно эвакуируют за нарушение правил парковки около 150 машин. Их водители платят официальный штраф 510 грн и еще около 1500 грн частным компаниям за увоз эвакуатором и хранение на штрафплощадке.

    Еще около 50 водителей штрафуются на 510 грн без эвакуации.

    То есть, урок правильной парковки получает около 200 водителей в сутки. Причем 150 из них – довольно жесткий.

    Но я бы поступал несколько по другому.

    1. Я бы намного увеличил количество штрафов без эвакуации. С 50 сегодняшних до тысячи, двух, пяти тысяч… В большинстве своем эвакуируемые машины стоят не в критических для безопасности местах. А эвакуируют их откуда просто потому, что можно это сделать быстро и удобно.

    2. Я бы не стал эвакуировать так много машин. Зачем? Только оттуда, где они реально мешают движению. Задача ведь очистить улицы от нарушающих правила машин, а не наказать пожеще.. Собственно, так и задумывалось изначально. Это позже частники увидели золотуюу жилу и начали косить бабло, очевидно, делясь с полицией и городскими инспекторами.

    Предложенный мной вариант был бы много эффективней. Уплоченные 510 грн штрафа сегодня, завтра заставят тысячи водителей серьезно задуматься, где ставить машину. А унижения с эвакуацией – ни чему сейчас в таких масштабах.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ автомобіль парковка
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