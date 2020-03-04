Під Києвом через туман сталася масштабна ДТП (фото)
Аварії сталися на ділянці дороги близько 100 м
Фото: dtp.kiev.ua
У ДТП потрапили понад десять автівок
Сьогодні, 4 березня, вранці на трасі Київ-Одеса в районі с. Митниця у ДТП потрапили понад десять автомобілів.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Аварії трапилися на ділянці довжиною близько 100 м.
В результаті ДТП є постраждалі. Наразі їх кількість і стан уточнюється.
Основною причиною ДТП є густий туман і необережність водіїв.
На місці працює патрульна поліція.
Як відомо, сьогодні у Києві та області спостерігається сильний туман. Видимість 200-500 м. Фахівці закликають водіїв бути уважними та обережними на дорозі.