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    Під Києвом через туман сталася масштабна ДТП (фото)

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    Аварії сталися на ділянці дороги близько 100 м - Під Києвом через туман сталася масштабна ДТП (фото)
    Аварії сталися на ділянці дороги близько 100 м
    Фото: dtp.kiev.ua

    У ДТП потрапили понад десять автівок

    Сьогодні, 4 березня, вранці на трасі Київ-Одеса в районі с. Митниця у ДТП потрапили понад десять автомобілів.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Аварії трапилися на ділянці довжиною близько 100 м.

    В результаті ДТП є постраждалі. Наразі їх кількість і стан уточнюється.

    Основною причиною ДТП є густий туман і необережність водіїв.

    На місці працює патрульна поліція.

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    Під Києвом через туман сталася масштабна ДТП (фото)
    Під Києвом через туман сталася масштабна ДТП (фото)
    Під Києвом через туман сталася масштабна ДТП (фото)
    Під Києвом через туман сталася масштабна ДТП (фото)
    Під Києвом через туман сталася масштабна ДТП (фото)
    Під Києвом через туман сталася масштабна ДТП (фото)
    Під Києвом через туман сталася масштабна ДТП (фото)
    Під Києвом через туман сталася масштабна ДТП (фото)

    Як відомо, сьогодні у Києві та області спостерігається сильний туман. Видимість 200-500 м. Фахівці закликають водіїв бути уважними та обережними на дорозі.

    ДТП водій Київщина автомобіль
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