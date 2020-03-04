Під Києвом через туман сталася масштабна ДТП (фото)



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Аварії сталися на ділянці дороги близько 100 м Фото: dtp.kiev.ua

У ДТП потрапили понад десять автівок

Сьогодні, 4 березня, вранці на трасі Київ-Одеса в районі с. Митниця у ДТП потрапили понад десять автомобілів.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Аварії трапилися на ділянці довжиною близько 100 м.

В результаті ДТП є постраждалі. Наразі їх кількість і стан уточнюється.

Основною причиною ДТП є густий туман і необережність водіїв.

На місці працює патрульна поліція.

Як відомо, сьогодні у Києві та області спостерігається сильний туман. Видимість 200-500 м. Фахівці закликають водіїв бути уважними та обережними на дорозі.