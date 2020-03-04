Компанія BMW оновила логотип
У BMW вважають, що новий логотип символізує відкритість і ясність
Останній логотип використовувався з 1997 року і в компанії вважають, що він вже застарів
Німецький виробник автомобілів, мотоциклів і двигунів BMW оновив свій логотип. Нова емблема позбулася чорного обідка. Лого з'явився на на шоу-каре Concept i4, повідомляється на сайті компанії.
«Новий логотип для нової ери», - йдеться в повідомленні в Instagram компанії.
У BMW відзначили, що останній логотип використовувався з 1997 року і він вже застарів. Новою емблемою сподіваються залучити більше молоді, що живе в цифровому світі.
Також старший віце-президент компанії Єнс Тімер додав, що логотип має символізувати відкритість і ясність.
Оновлену емблему розмістили на автомобілі Concept i4.