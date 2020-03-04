  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Компанія BMW оновила логотип

    • Розсилка
    У BMW вважають, що новий логотип символізує відкритість і ясність - Компанія BMW оновила логотип
    У BMW вважають, що новий логотип символізує відкритість і ясність

    Останній логотип використовувався з 1997 року і в компанії вважають, що він вже застарів

    Німецький виробник автомобілів, мотоциклів і двигунів BMW оновив свій логотип. Нова емблема позбулася чорного обідка. Лого з'явився на на шоу-каре Concept i4, повідомляється на сайті компанії.

    «Новий логотип для нової ери», - йдеться в повідомленні в Instagram компанії.

    У BMW відзначили, що останній логотип використовувався з 1997 року і він вже застарів. Новою емблемою сподіваються залучити більше молоді, що живе в цифровому світі.

    2475057

    Також старший віце-президент компанії Єнс Тімер додав, що логотип має символізувати відкритість і ясність.

    Переглянути цей допис в Instagram

    A new dress for a new age. Introducing the new two-dimensional, transparent interpretation of the BMW logo. The BMW Concept i4. #THEConcepti4 #bornelectric #BMW #BMWi

    Допис, поширений BMW (@bmw)

    Оновлену емблему розмістили на автомобілі Concept i4.

     

    автопром Німеччина бізнес машини автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ