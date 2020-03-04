Компанія BMW оновила логотип



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У BMW вважають, що новий логотип символізує відкритість і ясність

Останній логотип використовувався з 1997 року і в компанії вважають, що він вже застарів

Німецький виробник автомобілів, мотоциклів і двигунів BMW оновив свій логотип. Нова емблема позбулася чорного обідка. Лого з'явився на на шоу-каре Concept i4, повідомляється на сайті компанії.

«Новий логотип для нової ери», - йдеться в повідомленні в Instagram компанії.

У BMW відзначили, що останній логотип використовувався з 1997 року і він вже застарів. Новою емблемою сподіваються залучити більше молоді, що живе в цифровому світі.

Також старший віце-президент компанії Єнс Тімер додав, що логотип має символізувати відкритість і ясність.

Оновлену емблему розмістили на автомобілі Concept i4.