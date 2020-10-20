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    Думки вголос

    Як я балотувався в депутати

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Як я балотувався в депутати

    Я зрозумів, що ці вибори я не виграю, незважаючи на активність і ентузіазм моєї команди. Мене не впізнають...

    Мовою оригіналу

    Последняя неделя перед голосованием. Кандидаты думают – вот сейчас решающее усилие, и за меня проголосуют… Агитаторы, листовки, транспаранты с незамысловатыми текстами и лозунгами. Кандидаты в меру личного энтузиазма активничают.

    А я вспоминаю, как сам в свое время баллотировался в депутаты Киеврады по округу в Дарнице, где живу и где уже был депутатом райрады. Вспоминаю и думаю о тщете усилий большинства хороших, в общем-то, людей, искренне желающих улучшить жизнь киевлян и свою собственную.

    Итак, мой опыт.

    Накануне дня выборов я был на не помню каком канале ТВ, где дал большое интервью о проблемах Киева, путях решений и себе любимом. Очень я остался доволен, журналистка оказалась эрудированная, коммуникабельная, знающая меня и тему разговора, готовилась.

    Наступил день голосования. Я перемещаюсь по участкам, слежу, чтобы все было демократично и враги не покрали мои голоса.

    И на одном из участков сталкиваюсь со знакомой журналисткой, которой давал интервью, она как раз выходила.

    Я - О, здравствуйте!

    Журналистка - О, добрый день!

    - Живете здесь? Проголосовали уже?

    - Да, мой участок.

    - А за кого?

    - Та никак не могла выбрать, не за кого голосовать, нет нормальных кандидатов, за такого-то, лишь бы голос не пропал…

    - Так почему не за меня?

    - А вы что, баллотируетесь? Как жаль, что я раньше об этом не узнала…

    У меня отпала челюсть и отняло речь… Я понял, что эти выборы я не выиграю, невзирая на активность и энтузиазм моей команды. Меня не узнают. (- Доктор, меня все игнорируют. - Следующий!)

    С тех пор я больше не баллотировался.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
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