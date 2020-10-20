Як я балотувався в депутати

Я зрозумів, що ці вибори я не виграю, незважаючи на активність і ентузіазм моєї команди. Мене не впізнають...

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Последняя неделя перед голосованием. Кандидаты думают – вот сейчас решающее усилие, и за меня проголосуют… Агитаторы, листовки, транспаранты с незамысловатыми текстами и лозунгами. Кандидаты в меру личного энтузиазма активничают.

А я вспоминаю, как сам в свое время баллотировался в депутаты Киеврады по округу в Дарнице, где живу и где уже был депутатом райрады. Вспоминаю и думаю о тщете усилий большинства хороших, в общем-то, людей, искренне желающих улучшить жизнь киевлян и свою собственную.

Итак, мой опыт.

Накануне дня выборов я был на не помню каком канале ТВ, где дал большое интервью о проблемах Киева, путях решений и себе любимом. Очень я остался доволен, журналистка оказалась эрудированная, коммуникабельная, знающая меня и тему разговора, готовилась.

Наступил день голосования. Я перемещаюсь по участкам, слежу, чтобы все было демократично и враги не покрали мои голоса.

И на одном из участков сталкиваюсь со знакомой журналисткой, которой давал интервью, она как раз выходила.

Я - О, здравствуйте!

Журналистка - О, добрый день!

- Живете здесь? Проголосовали уже?

- Да, мой участок.

- А за кого?

- Та никак не могла выбрать, не за кого голосовать, нет нормальных кандидатов, за такого-то, лишь бы голос не пропал…

- Так почему не за меня?

- А вы что, баллотируетесь? Как жаль, что я раньше об этом не узнала…

У меня отпала челюсть и отняло речь… Я понял, что эти выборы я не выиграю, невзирая на активность и энтузиазм моей команды. Меня не узнают. (- Доктор, меня все игнорируют. - Следующий!)

С тех пор я больше не баллотировался.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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