Зеленський остаточно розписався у власній неспроможності захищати громадян України

Чому так поводиться Зеленський? Чому не робить жорстких, різких заяв, які є абсолютно доречними та виправданими у цій ситуації?

Завдяки пасивній позиції України Іран вже виграв дорогоцінний час

Мовчання Зеленського упродовж цілого дня вчора, на жаль, переконують мене особисто в тому, що в історії з трагічною загибеллю нашого літака в Ірані він знає значно більше, за лідерів світових держав, але не може говорити і діяти, оскільки повністю обплутаний павутиною інтриг московської політики, заляканий до смерті, скутий зобов'язанням перед кремлем мовчати і, можливо, опосередковано причетний до теракту. А те, на що спромігся український президент сьогодні в соцмережі, лише посилює ці переконання.

Лідери США, Канади та Великобританії, трьох провідних держав світу, зробили заяви, у яких підтверджують факт збиття українського літака ракетою ППО Ірану. Прем'єр-міністр Канади Трюдо, яка втратила внаслідок трагедії 63-ох громадян, ставить чіткі питання про теракт перед іранською владою.

Трамп, обережно, посилаючись на джерела в американських спецслужбах, називає збитий літак випадковістю, але практично не ставить під сумнів того, що Боїнг 737-800, рейсу PS752 саме збили. Єдина причина того, що заяви президента США в цій історії не є категоричними, - бажання американців залагодити конфлікт на близькому Сході без розв’язання третьої світової війни. До того ж, від різких заяв та вчинків його стримують непрості взаємини з Конгресом, та вибори, що відбудуться цього року.

Британська розвідка дала достатньо підстав і своєму прем’єру Борису Джонсону зробити припущення, що український Боїнг ракетою збили іранці. Британці в цій трагедії втратили трьох громадян. Окрім того, про збиття літака ракетою говорить Австралія.

Іран, який є безумовним геополітичним сателітом росії та справно вчиться у путіна розв’язанню конфліктів у світі, який робить бандитські заяви щодо Ізраїлю, веде терористичні дії в Сирії та Іраку, натомість заявляє про те, що збиття українського літака ракетою є брехнею.

Україна, в цій ситуації не має права зберігати нейтралітет, а має визначатися на чиєму вона боці. На боці світової цивілізації, чи на боці міжнародного тероризму. Так, тероризму, якому увесь світ потурає власною байдужістю та небажанням вдаватися до рішучих дій, але тероризму реальному, який щодня забирає життя людей, дозволяє порушувати сувернітет незалежних країн і, в тому числі, вже привів до часткової втрати наших територій та війни на Сході України.

В України немає власної ЦРУ, МІ-6, Мосаду, здатних зробити миттєві розслідування і зібрати докази злочину на такому високому рівні. Талан нинішніх СБУ, СЗР, ГПУ, - курорти Куршавеля, здирництво та дахування бізнесу, навішування ярликів на політичних опонентів та пасіонаріїв, які загрожують комфортному перебуванню на посадах за державний кошт. Однак, історія зі збитим українським літаком – це справа честі, національної гідності, суб’єктності України, яку ми, на жаль, остаточно втрачаємо, не займаючи жорсткої позиції в розслідуванні цієї катастрофи, та не стаючи на бік цивілізованого світу у версії про загибель рейсу PS752!

Україна, чий літак було збито, яка має одинадцятьох загиблих внаслідок трагедії, сьогодні вустами президента Зеленського остаточно розписалася у власній неспроможності захищати свої інтереси і власних громадян, вести самостійну міжнародну політику, а будь-які дії нинішньої влади будуть іти у фарватері геополітичних інтересів путіна, москви та його міжнародних сателітів.

Чому так поводиться Зеленський? Чому не робить жорстких, різких заяв, які є абсолютно доречними та виправданими у цій ситуації? Неможливо все списати тільки на його слабкодухість, безідейність, відсутність державницького стрижня та проросійське виховання. На мій погляд, в шафі Зеленського з’явилися власні скелети від путіна.

Москва так діяла завжди. Маючи компромат на кожного з українських президентів вона змушувала Кравчука здавати ядерну зброю, Кучму – зберігати катастрофічний з точки зору розвитку країни і її безпеки нейтралітет, Януковича – відмовитись підписувати угоду про асоціацію з ЄС… І навіть проамериканського Ющенка з проєвропейським Порошенком кремлівська гебня намагалася тримати на гачку, поширюючи компромати про американське походження та зв’язки з ЦРУ дружини першого і російський бізнес під час війни останнього. Це заважало Україні остаточно відірватися від москви. З Зеленським у путіна вийшло все дуже просто. Вистачило однієї зустрічі в Нормандському форматі. Після цього все пішло за його, кремлівським сценарієм. Росія для провладної верхівки припинила бути агресором, з офіційних заяв практично зникли слова війна та окупація, а сам український президент опустився до новорічного привітання очільника країни-окупанта.

Для того, щоб Зеленський не рипався в напрямку Заходу під тиском обуреного суспільства та не вівся на впливи міжнародної спільноти, його треба постійно тримати в тонусі, затягувати дедалі сильніше зашморг на його шиї та пхати якомога більше промосковських скелетів до його шафи. Тому, використовуючи дурість самого українського президента, який припускається щоденних помилок у власній роботі, москва відправляє до Оману, де він відпочивав, делегацію переговорників з інструкціями. В операції свідомо задіяний літак Медведчука, який сам є головним комунікатором між путіним та Зеленським. В кремлі добре знають, що повітряне судно кума путіна обов’язково відстежують українські журналісти і тому сьомого січня відправляють його до Маскату, де відпочиває Зеленський. Інший приватний літак трохи згодом прибуває до Оману, вилетівши зі Стокгольма і забравши у москві делегацію переговорників з інструкціями. Після цього відбувається теракт у небі Ірану. Зеленський, замість того, щоб терміново вилетіти до України, залишається на розмову з представниками путіна. Ті переконливо пояснюють йому на прикладі збитого українського літака, ЩО САМЕ МОЖЕ статися з ним особисто, якщо він не буде покірно дотримуватися нейтральної позиції в цій історії. Окрім того, літак Медведчука, яким збирався повертатися до Києва Зеленський, у зв’язку з терактом жорстко засвічений журналістами і тому Зеленський не наважується сісти на його борт. Відволікаючи трохи увагу, цим літаком до москви повертається делегація переговорників путіна. Цілком ймовірно, що з нею увесь час Медведчук був особисто. Зеленський увечері повертається до Києва бізнес-джетом, який не значиться зареєстрованим за Медведчуком, але при цьому, цілком ймовірно, був задіяний у кремлівській спецоперації по дискредитації українського президента з метою його остаточного упокорення та взяття під контроль москвою. Тому, не чекайте від Зеленського різких політичних заяв ні в напрямку москви, ні в напрямку її політичних союзників. Він пішов на угоду з путіним, розраховуючи на порятунок свого нікчемного рейтингу і крісла весільного генерала, в яке він добровільно перетворює посаду президента України.

Завдяки пасивній позиції України Іран вже виграв дорогоцінний час. Спочатку відмовивши в доступі до розслідування трагедії компанії Боїнг, Канаді, американцям та британцям, винуватці катастрофи за допомогою росії, яка, безумовно, сприяє приховуванню слідів теракту, вже могли знищити безліч незаперечних доказів того, що саме сили ППО Ірану збили український Боїнг. Приховати самого факту збиття літака, звичайно, не вдасться, але важливих підтверджень того, що його було збито російською ракетою ТОР-М ми можемо в подальшому і не знайти. Так само тепер ми можемо не отримати твердого підтвердження, що український рейс PS-752 був визначений сакральною жертвою, щоб примусити Зеленського дружити з москвою і реалізувати плани кремля. І давайте не забувати, що перша заява українського посольства в Ірані стосовно трагедії з літаком взагалі наголошувала на тому, що версія з терактом, чи збиттям літака ракетою виключена. Згодом, ця ганебна цитата з повідомлення нашого посольства зникла. Чи хтось вважає, що наші дипломати в Ірані писали цей прес-реліз без погодження з президентом Зеленським, який перебував у сусідньому Омані? А чи міг сам Зеленський давати подібні вказівки, не відчуваючи за спиною демонічної постаті кремлівського терориста, чи, принаймні, його кума?

ДумайТЕ, аналізуйТЕ, щоб врятувати з московського болота не стільки безнадійного Зеленського, як ще живу Україну. Звісно, мій аналіз інформації, яка вже є у публічному доступі, не претендує на правду останньої інстанції, але мені, чомусь, здається, що крихта за крихтою ми будемо дізнаватися правду про збитий в іранському небі український літак і вона буде значно страшнішою, ніж банальний збіг випадковостей та обставин. Цивільні літаки випадково російськими ракетами не збивають. Доведено трагедією МН-17.

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