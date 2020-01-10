Іран збирається залучити Росію до розшифровки чорних скриньок з українського літака



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В Ірані не хочуть, щоб чорні ящики вивозили за межі країни для проведення аналізу

В Ірані наполягають, що український літак не було збито ракетою

Чорні скриньки літака МАУ сьогодні будуть проаналізовані в лабораторії в аеропорту Мехрабад, і якщо Ірану не вдасться отримати інформацію самописця, до розшифровки матеріалів підключать Росію, Францію, Канаду або Україну. Про це повідомив генеральний директор Бюро реагування на стихійні лиха в цивільній авіації Хасан Резаїфар на брифінгу в п'ятницю, пише Bloomberg.

«Було вирішено провести аналіз (даних бортових самописців - ред.) в лабораторії в аеропорту Мерхабад, це буде зроблено сьогодні, щоб побачити, чи можемо ми просто витягти дані всередині країни», - сказав спікер.

За його словами, Україна також згодна з проведенням цього аналізу, а в разі, якщо Ірану буде потрібне яке-небудь устаткування, він імпортує його з іншої країни.

Крім того, Резаїфар повідомив, що Іран має угоди з Росією і Францією про завантаження і аналіз даних з чорних скриньок.

«Ми розглянули чотири варіанти отримання даних. Якщо нам не вдасться зробити це всередині країни, у нас є варіанти співпраці з Росією, Україною, Францією і Канадою. Всі країни висловили готовність до завантаження даних, але я хотів би оголосити, що ми вважаємо за краще отримувати і завантажувати дані всередині країни, тому що у нас є програмне забезпечення і фахівці, але якщо ми прийдемо до висновку, що дані можуть бути пошкоджені, ми вирішимо провести процес в одній з чотирьох країн», - додав він.

Нагадаємо, що Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.

Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.