У Києві під прикриттям «тітушок» та поліції знесли історичний будинок 1905 року

Чудова команда «керівників-професіоналів» ладна зруйнувати історію міста, щоб отримати куш від чергового хмарочосу

Київ втратив найстарішу будівлю у кварталі між Жилянською, Льва Толстого, Петлюри та річкою Либідь.

Завдяки Олександру Свистунову, головному архітектору міста Києва, директору Департаменту містобудування та архітектури КМДА та його заступника Юрію Тацію, які видали містобудівні умови та обмеження для реконструкції історичного будинку купця Івана Уткіна 1905 року побудови, столиця втратила цей об’єкт.

Таку «РЕКОНСТРУКЦІЮ», як то вказано у документах, проведе злобудовна компанія ZIM Capital Group Олександра Заголюка. Під прикриттям тітушко-спортсмено-бандитів та поліції, які захищають усі незаконні дії забудовників, зранку вихідного дня швиденько зруйнували цю чудову будівлю.

Можна подякувати Кличку за таку чудову команду «керівників-професіоналів», які ладні зруйнувати історію міста, щоб отримати куш від чергового хмарочосу.

Будинок Уткіна розташовувався біля Центрального залізничного вокзалу. За словами киян, його проєктував архітектор Олександр Вербицький. Саме Вербицький згодом займався конкурсним проєктом Київського вокзалу у 1927–1932 роках. Будинок №29 був «домінантою Привокзальної площі».

Джерело: Блог Ігора Мірошніченко

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