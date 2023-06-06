Підрив московитами Каховської ГЕС – це постріл собі в ногу

Ще один доказ жахливих злочинів росіян проти людства лише прискорить розпад московії

Підрив московитами Каховської ГЕС – це не лише знищення десятків українських окупованих містечок та сіл, небезпека для тисячів людей, які опинилися в зоні підтоплення і знищення тисячів гектарів родючих земель. Передовсім, – це постріл собі в ногу, бо загроза стосується і тих, хто зустрічав рашистів, як своїх, мріяв про руZZкій мір і мріяв про московитські паспорти.

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Це, між іншим, капітуляція путлєра в Криму, бо з підривом ГЕС окупанти знищили можливість забезпечення тимчасово окупованого півострова прісною водою. Вони знають, що Крим – не їхній. Не їхня земля, де нині стоїть московський чобіт. Все, на що здатні ординці – спустошити після себе все, що не можна вивезти, як це вони робили з награбованим українським майном, нашими заводами, обладнанням і, навіть, нашими дітьми.

Разом з тим, вони готові знищувати і власну окупаційну солдатню, зброю, з якою припхалися в Україну, свої тимчасові адміністрації і власних колаборантів посіпак. Вимощують шлях до відступу кістками своїх шісток. Це справедливо, бо всі вони пишаються совєтським союзом, красной армієй, сталіним і дєдамі що воювали. Тож, мають пам‘ятати і те, що подібний злочин з катастрофічними передовсім для самих себе наслідками в Україні їхня держава-кумир вже вчиняла 82 роки тому з греблею Дніпрогес у Запоріжжі.

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Потоп внаслідок підриву Казовської ГЕС завдасть нової великої шкоди Україні, але не зупинить наступу наших збройних сил та звільнення окупованих територій.

Ще один доказ жахливих злочинів кривавої армії путлєра проти людства лише прискорить розпад московії, її капітуляцію та Гаагу, після якої вже не існуватиме країни-гною, якій вдалося уникнути відповідальності за страшні злочини і зберегтися після Другої світової війни.

Горіть виродки у пеклі!