Головна Думки вголос Ігор Мірошніченко
search button user button menu button
Ігор Мірошніченко Народний депутат 8 скликання

Підрив московитами Каховської ГЕС – це постріл собі в ногу

glavcom.ua
Потоп внаслідок підриву Казовської ГЕС завдасть нової великої шкоди Україні
колаж: glavcom.ua

Ще один доказ жахливих злочинів росіян проти людства лише прискорить розпад московії

Підрив московитами Каховської ГЕС – це не лише знищення десятків українських окупованих містечок та сіл, небезпека для тисячів людей, які опинилися в зоні підтоплення і знищення тисячів гектарів родючих земель. Передовсім, – це постріл собі в ногу, бо загроза стосується і тих, хто зустрічав рашистів, як своїх, мріяв про руZZкій мір і мріяв про московитські паспорти.

Це, між іншим, капітуляція путлєра в Криму, бо з підривом ГЕС окупанти знищили можливість забезпечення тимчасово окупованого півострова прісною водою. Вони знають, що Крим – не їхній. Не їхня земля, де нині стоїть московський чобіт. Все, на що здатні ординці – спустошити після себе все, що не можна вивезти, як це вони робили з награбованим українським майном, нашими заводами, обладнанням і, навіть, нашими дітьми.

Разом з тим, вони готові знищувати і власну окупаційну солдатню, зброю, з якою припхалися в Україну, свої тимчасові адміністрації і власних колаборантів посіпак. Вимощують шлях до відступу кістками своїх шісток. Це справедливо, бо всі вони пишаються совєтським союзом, красной армієй, сталіним і дєдамі що воювали. Тож, мають пам‘ятати і те, що подібний злочин з катастрофічними передовсім для самих себе наслідками в Україні їхня держава-кумир вже вчиняла 82 роки тому з греблею Дніпрогес у Запоріжжі.

Потоп внаслідок підриву Казовської ГЕС завдасть нової великої шкоди Україні, але не зупинить наступу наших збройних сил та звільнення окупованих територій.

Ще один доказ жахливих злочинів кривавої армії путлєра проти людства лише прискорить розпад московії, її капітуляцію та Гаагу, після якої вже не існуватиме країни-гною, якій вдалося уникнути відповідальності за страшні злочини і зберегтися після Другої світової війни.

Горіть виродки у пеклі!

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти злочини проти людяності злочин Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

українські захисники на Донеччині знищили РЕБ росіян
ЗСУ знешкодили засіб радіоелектронної боротьби російських військ на Донеччині (відео)
10 травня, 01:07
На Бахмутському напрямку невелике затишшя
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
На місцях працюють екстрені служби
Росіяни обстріляли Харків та область ракетами: деталі
8 травня, 22:37
Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва
Штурм Бахмута та великі втрати ворога на Луганщині: яка ситуація на фронті
10 травня, 18:46
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ не обмежуватимуться в часі
Данілов назвав пору року, в яку може завершитись війна
12 травня, 14:22
Депутат Державної Думи Російської Федерації Віктор Водолацький
Депутат Держдуми РФ отримав поранення внаслідок «бавовни» у Луганську
13 травня, 00:46
У РФ закінчуються гроші на ведення війни проти України
На війну проти України Росія збиратиме кошти з відвідувачів ресторанів
18 травня, 07:40
Наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка
Склад боєприпасів, засоби ППО та особовий склад. ЗСУ потужно вдарили по ворогу
29 травня, 18:58
За добу знищено майже 30 ворожих безпілотників
За добу «мінус» пів тисячі окупантів і багато озброєння: свіжі дані про втрати РФ
3 червня, 08:33

Ігор Мірошніченко

Підрив московитами Каховської ГЕС – це постріл собі в ногу
Підрив московитами Каховської ГЕС – це постріл собі в ногу
У Києві під прикриттям «тітушок» та поліції знесли історичний будинок 1905 року
У Києві під прикриттям «тітушок» та поліції знесли історичний будинок 1905 року
Разумков остаточно розриває відносини із Зеленським та «Слугою народу»
Разумков остаточно розриває відносини із Зеленським та «Слугою народу»
Чи врятує Україну та Зеленського його власний популізм?
Чи врятує Україну та Зеленського його власний популізм?
Зеленський остаточно розписався у власній неспроможності захищати громадян України
Зеленський остаточно розписався у власній неспроможності захищати громадян України
Свято Миколая – свято української традиції
Свято Миколая – свято української традиції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
43K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
39K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
27K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
14K
Російська митниця вже звітує про катастрофу. Що ж сталося?
12K
Скандал із відбудовою Гостомеля. Інформація зникла, після того, як нею зацікавилися журналісти

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту