Суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити Україні понад $80 млн за втрати в Криму



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За відшкодуванням збитків в 2015 році в Постійну палату третейського суду в Гаазі звернулися 12 українських компаній, які постраждали від анексії Криму

Суд не підтримав російську сторону, яка стверджувала, що Женева не підходить для винесення рішення у справі про кримські активи

Федеральний суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити 80 мільйонів швейцарських франків ($82,1 мільйона) компенсації 12 українським фірмам, майно яких було конфісковано після анексії Криму в 2014 році.

Про це повідомляє Swiss Info.

У двох рішеннях, опублікованих в четвер, суд відхилив апеляції російської держави на рішення, винесені Міжнародним арбітражним судом в Женеві в квітні минулого року.

Росія стверджувала, що женевський суд не підходить для винесення рішення по цій справі, оскільки тим самим він визначає статус Криму.

Вона також стверджувала, що аргумент, висунутий українськими фірмами, які заявили, що вони повинні бути захищені угодою про захист інвестицій між Росією і Україною 1998 року, непридатний.

На думку Федерального суду в Лозанні, компетенцію суду в Женеві не можна ставити під сумнів. Вона вже була підтверджена на попередньому слуханні в жовтні 2018 року, на якому суд також відхилив аргумент Росії про угоду 1998 року.

За відшкодуванням збитків в 2015 році в Постійну палату третейського суду в Гаазі звернулися 12 українських компаній, серед них «Укрнафта», що подала перший позов, і ще 11 українських підприємств, які подали другий позов. Частина цих компаній була раніше пов'язана з групою компаній Ігоря Коломойського.