Контроль Зеленського й не тільки: для чого Коломойський повернувся в Україну

Про причини повернення Ігоря Коломойського в Україну

У принципі він міг це робити і з Тель-Авіва, але це ускладнення комунікації. Так, припустімо, він може прийти до Зеленського на зустріч, в іншому випадку – потрібно, щоб хтось летів, а це зайве. По телефону також не всі питання можна обговорювати. Тому, я думаю, що необхідність посилення його позиції якраз підкреслює те, що Зеленський не є на 100% залежним від Коломойського.

Крім того, він багато бомбив медійний простір різними заявами, якимись своїми міркуваннями тощо. Як на мене, то якщо у людини все схвачено, і він все контролює, то йому медіа-заявами "бити" когось, як із Коболєвим він вчинив, не потрібно. Це якраз показує те, що позиція Коломойського не настільки сильна. Вона сильна, але не вирішальна.

Плюс він розуміє, що зараз ведуться розмови з приводу переділу, переформатування різних сфер впливу, монополій тощо. Його присутність і вміння вести переговори, спілкуватися з людьми - це запорука успіху його групи і можливість отримання якогось бенефіту в тій чи іншій сфері. А так, зараз основний діалог ведеться між олігархами, які перебувають в Україні - Ахметов, Пінчук, Льовочкін обстоюють інтереси, Фірташ. Тому Коломойський і посилює свою команду, і його присутність - це теж можливість впливу на політичні сили.

Можливо, він відчуває, що втрачає контроль ще й тому, що Андрія Богдана хотіли реально усунути. По-перше, через одіозність, по-друге - він дуже багато на себе бере і, очевидно, ставить себе нарівні з президентом і з його найближчим оточенням. Він фактично напряму каже, що він єдина людина, яка знає, як управляти країною і, в разі, якщо його не буде, все розвалиться. Його якось спробували усунути, але потім він знову повернувся в орбіту, і вже на перших переговорах із головами фракцій Богдан був поруч із Зеленським. Тобто там йде позиційна боротьба між різними групами впливу в орбіті самого Зеленського.

Коломойський хоче посилити свою позицію на формування оточення Зеленського. Зараз йде боротьба за формування кадрового складу тих органів, призначення яких залежить виключно від Адміністрації президента - Рада національної безпеки та оборони, Служба зовнішньої розвідки. Оскільки Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, і Генеральний штаб, Служба безпеки України безпосередньо залежать від призначень президента, без будь-яких погоджень з Кабміном і з парламентом.

А ось міністри, генпрокурор, голова Нацбанку - ті посади, які вимагають узгодження з боку Верховної Ради. Це вже буде наступний етап.

Очевидно, зараз йдуть переговори з приводу розподілу різних сфер бізнесу. Якщо з Порошенком були одні домовленості, то зараз - це вікно можливостей, щоб десь когось посунути і розподілити різні ринки.

Остерігатися йому зараз абсолютно нічого. Тепер він розуміє, що Порошенко вже втратив свій вплив.

Щодо припущень, чи може Коломойський претендувати на якусь офіційну посаду - думаю, він не піде. Йому вистачило 2015 року. Йому просто це не треба. Бути держслужбовцем, це, по-перше, бути на видноті. Він може зі своєю позицією, просто як олігарх, багата людина і бізнесмен, так само бути публічним. Зараз у нього теж будуть брати інтерв'ю, і він буде досить цікавий усім.

Усі олігархи більше люблять працювати в тіні, а не бути публічними.

Джерело: Апостроф

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