Зеленський попросив Америку дозволити передачу ракет до Patriot, за які партнери вже заплатили через PURL. «Особливо важко зрозуміти затримки з антибалістикою», написав він. Ракети куплені, гроші європейські, а коли їх відправити, вирішують у Пентагоні.

У пʼятницю я писав, що з усього пакета гарантій лише зброя для ЗСУ не потребує нічиєї згоди, крім самих союзників. Це було неточно. Потрібна ще одна згода, американська, і саме її зараз бракує.

PURL так і влаштований. Союзники складають список того, чого Україні бракує найбільше, оплачують американську зброю, а США її передають. Механізм придумали, щоб Вашингтон не витрачав на Україну власних грошей, і з цим він упорався. Але гроші й рішення про відправку живуть у різних столицях. Норвегія може заплатити хоч завтра, і вантаж від цього не вийде ні на день раніше.

Офіційна відповідь на такі скарги вже звучала. Гринкевич, головнокомандувач НАТО в Європі, наприкінці жовтня заявив: затримок немає, всі запити на передачу схвалено. Скільки ракет і яких, не сказав.

Того ж тижня «Радіо Свобода» з посиланням на джерело в НАТО повідомило деталь, яка багато пояснює: старіші PAC-2 через PURL надходять, а PAC-3 Вашингтон притримує. Джерело одне й анонімне, але воно добре складається зі словами Зеленського. Тоді правду кажуть обидва, просто про різні ракети. «Затримок немає» означає, що доставляють схвалене. Чи схвалили все оплачене, генерал не відповів.

PAC-3 новіша, і саме вона найкраще дає раду балістиці. А балістика зараз головне. За тиждень Росія випустила по Україні 165 ракет, значна частина балістичні, серед них північнокорейські.

У Вашингтона своя логіка, і Рубіо її не приховує. Він визнав, що якісь перехоплювачі могли не дійти, але заперечив політичне рішення шкодити Україні: США мусять зважувати зобовʼязання перед партнерами і власну оборону.

Відповідь чесна. Вона ж пояснює, чому чекати марно. Склад, де вибирають між Україною і собою, вибиратиме себе. А нові 500 PAC-3, які для України замовили Канада, Німеччина й Норвегія, за даними дипломатичних джерел, приїдуть не раніше 2030-го.

Тому головне у цьому сюжеті – пропозиція Зеленського на «Рамштайні». Союзники віддають Україні ракети до Patriot та IRIS-T зі своїх запасів зараз, а замовлені Україною згодом поповнять їхні склади.

Дозвіл США на передачу з європейських запасів потрібен і тут. Але такі запити, за словами того ж Гринкевича, схвалюють. Американському складу доводиться вибирати між Україною і собою, європейському лише між «зараз» і «потім».

Що з цього Україні. Чек ракету не замінить. Зиму проходимо на тих складах, де рішення про відправку ухвалює той, хто заплатив.