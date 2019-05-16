Досить просити: який сюрприз для Путіна готує Україна

Про заяви Клімкіна на адресу ЄС і Росії

З чим можна порівняти цю заяву? Давайте згадаємо гучні заяви у відповідь на будівництво «Північного потоку» кілька років тому, там було те ж саме. Питання: а чи є план «Б»? У наших політиків його ніколи немає. Вони самі придумують казку, в якій живуть, а коли щось йде не за планом, починається нервова реакція. І у підсумку - отримуємо ще більше проблем, ніж було.

Про те, що санкції тимчасові і можуть бути скасовані, політики говорили останні два роки. Однак наші МЗС, Адміністрація президента, депутати говорили, що це все маячня і такого бути не може. Але санкції накладають в розрахунку на якийсь ефект, і якщо ми говоримо про санкції проти Росії, то вони не на 5-10 років, тому що для України це космічне майбутнє, а на найближчі роки.

Що стосується Мінських угод, то з точки зору нормальної логіки, з цього процесу потрібно буде виходити - рано чи пізно. Давайте згадаємо мотивацію сторін, коли угоди укладалися. ЄС в особі Німеччини та Франції розглядали можливість створення «перепочинку», щоб Україна зосередилася на реформування самої себе, і коли вона стане сильнішою, знову повернутися до цього питання. Мотивація України теж зрозуміла - пам'ятаємо, в якому стані була армія. І завдяки Мінську виникла ситуація неможливості реалізувати проект «Новоросія». Тобто цей формат був вигідний усім з точки зору затягування часу, щоб отримати перепочинок.

Санкції за паспорти РФ

Теоретично санкції за роздачу паспортів можуть бути, виходячи з ціннісних підходів. Але проблема в тому, що кожна держава, яка накладає санкції, переслідує свої власні цілі. Давайте подивимося на це питання ширше. Росія витягує трудові ресурси з держав середньої Азії, Росія задіяна в питанні розв'язання кризи навколо Ірану, Росія задіяна в Сирії, і, треба віддати належне, успішно провела операцію разом з Туреччиною і Іраном, побудувавши одну дипломатичну вісь, Росія влізла в Алжир і Лівію. Нагадаю, що ці дві держави - постачальники газу і нафти на територію Європейського Союзу.

А тепер давайте подумаємо, наскільки Німеччині і Франції, з огляду на те, що вони не бачать для себе прямої військової загрози, як би наші політики не намагалися цим лякати, вигідно йти на підвищення ставок? Їм було б це вигідно, якби від України був сигнал, точніше, відповідь на питання: навіщо Україна потрібна Європі? Не тому що ми такі красиві - а питання у функціоналі держави. Ким ми стаємо через 5-10 років? Яке місце на ринку праці? Яка економіка? Новий президент і його команда зобов'язані будуть дати відповіді на всі ці питання, інакше у нас буде величезна проблема.

Можна взяти приклад з Польщі, яка дала відповідь на питання, яке стоїть сьогодні перед Україною. Навіщо Польща потрібна ЄС і США? Польща сказала ЄС: хлопці, у нас дешева робоча сила. Сьогодні Польща офіційно входить до когорти розвинених країн. Для США який сигнал послала? Чи потрібен баланс сил в Європі? Не забудьте про нас! Потрібно терміново міняти підхід і пропонувати можливості, а не просити.

Сюрпризів немає

Що стосується слів Клімкіна про «сюрпризи», які вони готують для Путіна у відповідь на паспорти. Пам'ятаєте, як з Януковича сміялися в 2010 році, коли вони просували тему: «пацан сказав - пацан зробив»? І потрібно пам'ятати, що на міжнародній арені необхідно тримати своє слово. А у нас зараз виходить так: пацан сказав раз, пацан сказав два, пацан сказав три, пацан сказав, що сказав на початку. З огляду на те, що у нас знову передвиборний період, можливо він хотів сказати щось таке, щоб залишитися в обоймі. І я дуже сильно сумніваюся, що дійсно є якийсь план або як він сказав «сюрприз» для Путіна.

Джерело: Апостроф

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