  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Тишкевіч

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Досить просити: який сюрприз для Путіна готує Україна

    • Ігор Тишкевіч

      Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    • Розсилка
    Досить просити: який сюрприз для Путіна готує Україна

    Про заяви Клімкіна на адресу ЄС і Росії

    З чим можна порівняти цю заяву? Давайте згадаємо гучні заяви у відповідь на будівництво «Північного потоку» кілька років тому, там було те ж саме. Питання: а чи є план «Б»? У наших політиків його ніколи немає. Вони самі придумують казку, в якій живуть, а коли щось йде не за планом, починається нервова реакція. І у підсумку - отримуємо ще більше проблем, ніж було.

    Про те, що санкції тимчасові і можуть бути скасовані, політики говорили останні два роки. Однак наші МЗС, Адміністрація президента, депутати говорили, що це все маячня і такого бути не може. Але санкції накладають в розрахунку на якийсь ефект, і якщо ми говоримо про санкції проти Росії, то вони не на 5-10 років, тому що для України це космічне майбутнє, а на найближчі роки.

    Що стосується Мінських угод, то з точки зору нормальної логіки, з цього процесу потрібно буде виходити - рано чи пізно. Давайте згадаємо мотивацію сторін, коли угоди укладалися. ЄС в особі Німеччини та Франції розглядали можливість створення «перепочинку», щоб Україна зосередилася на реформування самої себе, і коли вона стане сильнішою, знову повернутися до цього питання. Мотивація України теж зрозуміла - пам'ятаємо, в якому стані була армія. І завдяки Мінську виникла ситуація неможливості реалізувати проект «Новоросія». Тобто цей формат був вигідний усім з точки зору затягування часу, щоб отримати перепочинок.

    Санкції за паспорти РФ

    Теоретично санкції за роздачу паспортів можуть бути, виходячи з ціннісних підходів. Але проблема в тому, що кожна держава, яка накладає санкції, переслідує свої власні цілі. Давайте подивимося на це питання ширше. Росія витягує трудові ресурси з держав середньої Азії, Росія задіяна в питанні розв'язання кризи навколо Ірану, Росія задіяна в Сирії, і, треба віддати належне, успішно провела операцію разом з Туреччиною і Іраном, побудувавши одну дипломатичну вісь, Росія влізла в Алжир і Лівію. Нагадаю, що ці дві держави - постачальники газу і нафти на територію Європейського Союзу.

    Читайте також

    А тепер давайте подумаємо, наскільки Німеччині і Франції, з огляду на те, що вони не бачать для себе прямої військової загрози, як би наші політики не намагалися цим лякати, вигідно йти на підвищення ставок? Їм було б це вигідно, якби від України був сигнал, точніше, відповідь на питання: навіщо Україна потрібна Європі? Не тому що ми такі красиві - а питання у функціоналі держави. Ким ми стаємо через 5-10 років? Яке місце на ринку праці? Яка економіка? Новий президент і його команда зобов'язані будуть дати відповіді на всі ці питання, інакше у нас буде величезна проблема.

    Можна взяти приклад з Польщі, яка дала відповідь на питання, яке стоїть сьогодні перед Україною. Навіщо Польща потрібна ЄС і США? Польща сказала ЄС: хлопці, у нас дешева робоча сила. Сьогодні Польща офіційно входить до когорти розвинених країн. Для США який сигнал послала? Чи потрібен баланс сил в Європі? Не забудьте про нас! Потрібно терміново міняти підхід і пропонувати можливості, а не просити.

    Сюрпризів немає

    Що стосується слів Клімкіна про «сюрпризи», які вони готують для Путіна у відповідь на паспорти. Пам'ятаєте, як з Януковича сміялися в 2010 році, коли вони просували тему: «пацан сказав - пацан зробив»? І потрібно пам'ятати, що на міжнародній арені необхідно тримати своє слово. А у нас зараз виходить так: пацан сказав раз, пацан сказав два, пацан сказав три, пацан сказав, що сказав на початку. З огляду на те, що у нас знову передвиборний період, можливо він хотів сказати щось таке, щоб залишитися в обоймі. І я дуже сильно сумніваюся, що дійсно є якийсь план або як він сказав «сюрприз» для Путіна.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    МЗС ЄС Росія Павло Клімкін Адміністрація Президента Польща США економіка санкції депутати армія держава Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат

    Тарас Возняк
    Тарас Возняк

    Головний редактор незалежного культурологічного журналу «Ї»

    Ігор Петренко
    Ігор Петренко
    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ