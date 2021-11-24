Рейтинг партій: які політсили можуть пройти до Ради

У парламент можуть зайти дві нові політсили

Згідно з опитуванням, шість політичних партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр

Шість політичних партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом. Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова 11-17 листопада.

За партію «Слуга народу» проголосували б 22,7% респондентів, за партію «Європейська солідарність» – 18,8%, за «Опозиційну платформу – За життя» – 12,7%, за Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 8,8%, за партію Дмитра Разумкова – 7%, за партію «Сила і честь» – 5,7%.

Крім того, планують голосувати партію «Українська стратегія Гройсмана» 4,4% виборців, партію «Наші» – 4,3%, ВО «Свобода» – 3,5%, Радикальну партію Олега Ляшка – 2,9%, «Партію Сергія Притули» – 2,4%, партію «Громадянська позиція» –1,5%, партію «Удар Віталія Кличка» – 1,0%, «Партію Шарія» – відповідно 0,7%.

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Також опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

Дослідження проводили з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю обличчям до обличчя за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.

Варто зазначити, що Центр Разумкова носить ім'я Олександра Разумкова, батька Дмитра Разумкова.

До слова, згідно з нещодавнім опитуванням Socis, рейтинг «Слуги народу» продовжує падіння, а «ЄС» головна опозиційна сила.

Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.

Наприкінці жовтня Центр Разумкова зафіксував падіння рейтингу «Слуги народу» та Зеленського.

Також згідно з даними КМІС: пропрезидентскій політичній силі «Слуга народу» нині симпатизують 15,5% українців – ця політсила, згідно з останніми рейтингами, вперше за два роки посунулась із першого місця рейтингу, поступившись партії експрезидента Петра Порошенка.

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