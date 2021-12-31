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    Економіка та фінанси

    Стали відомі передноворічні ціни на хліб

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    Ймовірне суттєве подорожчання хлібобулочної продукції може відбутися вже у наступному році - Стали відомі передноворічні ціни на хліб
    Ймовірне суттєве подорожчання хлібобулочної продукції може відбутися вже у наступному році
    фото: depo.ua

    Подорожчання у порівнянні з минулим місяцем є несуттєвим

    Портал Мінфін опублікував оновлені ціни на хліб та хлібобулочну продукцію у торгових мережах України станом на 29 грудня.

    В середньому, ціни на соціально важливий продукт у супермаркетах залишилися на рівні попереднього місяця. Так, середня вартість пшеничного хліба становить 24,70 грн. (650 гр). Ціна не змінилася з минулого місяця.

    У супермаркетах мережі Novus станом на кінець грудня вартість пшеничного хліба становить 23,99 грн., у Megamarket – 25,40 грн.

    графіка: Мінфін
    графіка: Мінфін

    Загалом індекс споживчих цін на хлібобулочні продукти у грудні 2021 року склав 100,48%. Порівняно з попереднім місяцем ціни на них зросли на 0,48%. В листопаді 2021 цей індекс відносно попереднього місяця складав 100,72%.

    Раніше повідомлялося, що вітчизняні пекарі скаржаться на супермаркети, які накручують ціни на хліб.

    Також нещодавно стало відомо, що, попри рекордний урожай, вже наступного року ціна буханця хліба в Україні може перевищити 40 грн. До того ж, вироблятиметься він переважно з імпортного зерна.

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    Теги: Мінфін продукти ціни урожай хліб
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    Стали відомі передноворічні ціни на хліб