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    Соратник Зеленського пояснив, куди дівся рейтинг «Слуги народу»

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    Корнієнко переконує, що за рік &laquo;Слуга народу&raquo; не втратила позицій, а залишилась у тих же цифрах - Соратник Зеленського пояснив, куди дівся рейтинг «Слуги народу»
    Корнієнко переконує, що за рік «Слуга народу» не втратила позицій, а залишилась у тих же цифрах
    фото: glavcom.uа

    Корнієнко переконаний, що частина голосів їхніх симпатиків відійшла політичним силам другого ешелону

    Рейтинг «Слуги народу» не збільшився, але тримається навколо 20%. Падіння рейтингу за два роки конвертувалося в невеликий ріст сил Володимира Гройсмана та Ігора Смешка. Про це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю«Главкому».

    Корнієнко прокоментував рейтинг політсил, оприлюднений Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то перше місце посіла б партія п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність». На другому місці партія «Слуга народу». Щоправда, різниця в підтримці цих партій поки що в межах статистичної похибки – трохи більше одного відсотка.

    «ЄС» вже протягом тривалого часу намагається маніпулювати навколо похибки і казати, що вони дуже зростають. Але це все в межах похибки», – наголошує Корнієнко.

    Натомість він звертає увагу на те, що за рік «Слуга народу» не втратила позицій, а залишилась у тих же цифрах. «Так, КМІС в останньому дослідженні прямо написав, що у нас такі само рейтинги, як і рік тому. Хоча я вважаю КМІС ангажованим саме тією політсилою, яка нас «обігнала». Наш рейтинг, на жаль, не збільшився, але тримається навколо 20%», – заявив перший віцеспікер Верховної Ради.

    Олександр Корнієнко переконаний, що частина голосів їхніх симпатиків відійшла не головним конкурентам («Європейській Солідарності» й «Опозиційній платформі – За життя!»), а політичним силам другого ешелону – «Українській стратегії Гройсмана», партії Ігоря Смешка «Сила і честь», а віднедавна – й «Розумній політиці» Разумкова.

    «Зараз до цього ешелону долучився наш колишній побратим Дмитро Разумков. У нього є певний президентський рейтинг, як ми бачимо (6–7%), але от про його партію поки не можна сказати, що вона всюди проходить на всіх парах. Його активність по країні, набір волонтерів спрямовані на те, щоб хоча б не втратити той стартовий запал, який він отримав через спікеріаду», – наголосив Корнієнко.

    До слова, президент Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків – такі дані соціологічного опитування компанії Socis, проведеного 11 по 16 грудня.

    Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

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    Теги: Петро Порошенко ЄС Юлія Тимошенко Європейська солідарність вибори рейтинг партії Володимир Зеленський партія Слуга народу Дмитро Разумков Олександр Корнієнко
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    Соратник Зеленського пояснив, куди дівся рейтинг «Слуги народу»