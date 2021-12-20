Соратник Зеленського пояснив, куди дівся рейтинг «Слуги народу»

Корнієнко переконує, що за рік «Слуга народу» не втратила позицій, а залишилась у тих же цифрах

Корнієнко переконаний, що частина голосів їхніх симпатиків відійшла політичним силам другого ешелону

Рейтинг «Слуги народу» не збільшився, але тримається навколо 20%. Падіння рейтингу за два роки конвертувалося в невеликий ріст сил Володимира Гройсмана та Ігора Смешка. Про це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю«Главкому».

Корнієнко прокоментував рейтинг політсил, оприлюднений Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то перше місце посіла б партія п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність». На другому місці партія «Слуга народу». Щоправда, різниця в підтримці цих партій поки що в межах статистичної похибки – трохи більше одного відсотка.

«ЄС» вже протягом тривалого часу намагається маніпулювати навколо похибки і казати, що вони дуже зростають. Але це все в межах похибки», – наголошує Корнієнко.

Натомість він звертає увагу на те, що за рік «Слуга народу» не втратила позицій, а залишилась у тих же цифрах. «Так, КМІС в останньому дослідженні прямо написав, що у нас такі само рейтинги, як і рік тому. Хоча я вважаю КМІС ангажованим саме тією політсилою, яка нас «обігнала». Наш рейтинг, на жаль, не збільшився, але тримається навколо 20%», – заявив перший віцеспікер Верховної Ради.

Олександр Корнієнко переконаний, що частина голосів їхніх симпатиків відійшла не головним конкурентам («Європейській Солідарності» й «Опозиційній платформі – За життя!»), а політичним силам другого ешелону – «Українській стратегії Гройсмана», партії Ігоря Смешка «Сила і честь», а віднедавна – й «Розумній політиці» Разумкова.

«Зараз до цього ешелону долучився наш колишній побратим Дмитро Разумков. У нього є певний президентський рейтинг, як ми бачимо (6–7%), але от про його партію поки не можна сказати, що вона всюди проходить на всіх парах. Його активність по країні, набір волонтерів спрямовані на те, щоб хоча б не втратити той стартовий запал, який він отримав через спікеріаду», – наголосив Корнієнко.

До слова, президент Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків – такі дані соціологічного опитування компанії Socis, проведеного 11 по 16 грудня.

Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.