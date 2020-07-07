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    Думки вголос

    Чому російськомовні емігранти підтримують Трампа

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Чому російськомовні емігранти підтримують Трампа

    Homo sovieticus шукають для себе нового господаря

    Мовою оригіналу

    Юрий Фельштинский недавно написал, что причина любви многих русскоязычных эмигрантов к Трампу – их общий расизм. Думаю, что уважаемый историк упрощает. Это только один из источников трампофилии. Homo sovieticus поддерживают Трампа, потому что его образ и риторика идеально вписываются в привычную для них картину мира.

    Путинизм унаследовал образы «наших» (СССР, Россия) и «врагов» (Запад, США) из советского прошлого. Это мировоззрение традиционных Homo sovieticus. Однако есть немало антисоветски и антипутински настроенных людей, которых можно назвать модернизированными Homo sovieticus. Формально они прокляли коммунистическую идеологию, однако не преодолели ее в полной мере, а просто вывернули наизнанку: поменяли плюс на минус, а минус на плюс. Всё считавшееся хорошим при СССР (левые, интернационализм, атеизм, революция и т.д.) стало плохим, а плохое - хорошим (правые, национализм, религия, потребительство и т.п.). При этом сохранились советская нетерпимость, ограниченность, провинциализм.

    Русскоязычные трамписты – чаще всего такие модернизированные Homo sovieticus. Они продолжает жить в биполярном черно-белом мире, жестко разделенном на своих-наших и врагов-чужих. Ключевые образы в нем: великие и праведные «мы», противостоящие подлым «врагам», на которых принято сваливать все проблемы, как это и делает Трамп. Советская картина мира у них сохранена в зеркально перевернутом виде и совпадает с оптикой американского президента. Они просто сменили плюс на минус: коммунисты, леваки, «угнетенные негры и мексиканцы», антикапиталистические бунтари составили образ врага. Правые расиствующие американцы во главе с миллиардером-«акулой капитала», похожим на персонажа крокодиловских карикатур, из символа мирового зла превратились в правильных «наших». Homo sovieticus, решившим, что они правые американские патриоты, нужен был капиталистический «отец народов», и они нашли его в Трампе.

    Homo sovieticus воспитаны в рабстве. А рабам необходим Хозяин. Более того, рабы любят сильных, жестких хозяев («чем тяжелей наказания, тем им милей господа»). Правильный Хозяин должен быть авторитарной личностью. Ключевой элемент мировоззрения Homo sovieticus - образ чаемого Хозяина, патриархального отца нации, защищающего «нас» от «врагов». Для такого рода россиян - это Путин, для эмигрантов – Трамп. Совершенно естественно, что люди, выросшие в авторитарной стране, где авторитарная семья считается нормой, поддерживают авторитарную личность в качестве главы государства.

    Напомню некоторые известные характеристики авторитарной личности:

    • силовое мышление и культ силы: мышление в таких категориях, как господство—подчинение, сильный—слабый, вождь—последователи;
    • ксенофобия, ненависть к интеллигенции, к гуманизму;
    • авторитарная агрессия: тенденция выискивать людей, не уважающих традиционные ценности, чтобы осудить, отвергнуть и наказать их;
    • идентификация себя с образами, воплощающими силу; выставление напоказ силы и крутости;
    • проекция своих неосознанных, инстинктивных страхов на внешний мир, стремление видеть везде врагов и преследователей;
    • преувеличенная сексуальная озабоченность и склонность к сексуальному доминированию;
    • вера в мистическое предначертание собственной судьбы, предрасположенность к мышлению в жестких категориях.

    Трамп, как и Путин, просто идеально соответствует всему этому. Адорно мог бы использовать их обоих в качестве живой иллюстрации своей теории.

    Конечно, Трампа поддерживают не только бывшие советские люди, но и множество обычных американцев. Дело в том, что психология Homo sovieticus не уникальна. Это вариант архаичного племенного сознания, одинаково присущего реднекам-патриотам из американской глубинки, советским сталинистам, постсоветским социал-дарвинистам; расистам, националистам, традицоналистам всех наций и мастей.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія США Путін Дональд Трамп СРСР
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