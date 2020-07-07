Курс рубля продовжує стрімко падати



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Головні російські індекси також йдуть вниз

На початку торгів на Московській біржі 7 липня курс долара злетів вище 72 рублів, на максимумі дійшовши до 72,27 рубля. Прпо це повідомляють російські ЗМІ.

Наразі американська валюта скорегувалась до 72,13 рубля. Курс євро доходив до 81,61 рубля, після чого вже торгується на рівні 81,39 рубля. Це максимальні значення з середини і початку травня.

Головні російські індекси також йдуть вниз - індекс Мосбіржі падає на 0,42%, а індекс РТС опустився на 1,3%.

Зазначимо, що російська валюта падає з початку минулого тижня. Напередодні, 6 липня, падіння прискорилося, при цьому рублю не допомогло навіть зростання нафтових котирувань. У вівторок нафта Brent просіла до 42,6 долара за барель, а WTI опустилася майже до 40 доларів, що зробило додатковий тиск.

Також однією з причин ослаблення рубля стало рішення Мінфіну РФ скоротити удвічі в порівнянні з червневим рівнем валютні інтервенції, які дозволяли підтримувати курс російської валюти.

Нагадаємо, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін припустив, що ціна на нафту еталонної марки Brent упродовж цього літа може становити близько 35 доларів за барель.