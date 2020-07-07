«Слуги народу» – ретранслятори Кремля
Нардеп фракції «Слуга народу» Ірина Верещук
Скандал у прямому ефірі
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Интересная «Свобода слова» на ICTV. Большая часть спикеров акцентирует внимание на сути вопроса (тема «Украина-Россия»), что уже хорошо.
Отдельно – про эпизод с Верещук.
Мне кажется, она хотела спровоцировать Порошенко, цитируя сообщение одного из СМИ без указания первоисточника (а первоисточник там – пресс-секретарь Путина Песков).
Но провокация не удалось, потому что все в студии обозначили, что первоисточник, а не ретранслятор, всегда важнее, и указали на первоисточник – Кремль.
В общем, плохо подготовили/подготовилась Верещук.
Джерело: блог Олесі Яхно
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