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    Думки вголос

    «Слуги народу» – ретранслятори Кремля

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Розсилка
    <span>Нардеп фракції &laquo;Слуга народу&raquo;</span><strong>&nbsp;</strong>Ірина Верещук - «Слуги народу» – ретранслятори Кремля
    Нардеп фракції «Слуга народу» Ірина Верещук

    Скандал у прямому ефірі

    Мовою оригіналу

    Интересная «Свобода слова» на ICTV. Большая часть спикеров акцентирует внимание на сути вопроса (тема «Украина-Россия»), что уже хорошо.

    Отдельно – про эпизод с Верещук.

    Мне кажется, она хотела спровоцировать Порошенко, цитируя сообщение одного из СМИ без указания первоисточника (а первоисточник там – пресс-секретарь Путина Песков).

    Но провокация не удалось, потому что все в студии обозначили, что первоисточник, а не ретранслятор, всегда важнее, и указали на первоисточник – Кремль.

    В общем, плохо подготовили/подготовилась Верещук.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко Свобода Путін скандал партія Слуга народу СМИ Ірина Верещук провокация
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