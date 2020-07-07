«Слуги народу» – ретранслятори Кремля

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп фракції «Слуга народу» Ірина Верещук

Скандал у прямому ефірі

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Интересная «Свобода слова» на ICTV. Большая часть спикеров акцентирует внимание на сути вопроса (тема «Украина-Россия»), что уже хорошо.

Отдельно – про эпизод с Верещук.

Мне кажется, она хотела спровоцировать Порошенко, цитируя сообщение одного из СМИ без указания первоисточника (а первоисточник там – пресс-секретарь Путина Песков).

Но провокация не удалось, потому что все в студии обозначили, что первоисточник, а не ретранслятор, всегда важнее, и указали на первоисточник – Кремль.

В общем, плохо подготовили/подготовилась Верещук.

Джерело: блог Олесі Яхно

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