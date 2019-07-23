Про логіку злочинів путінського режиму

Володимир Путін

Путін всерйоз сприймає тільки силу і великі гроші

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Действия российских властей часто кажутся хаотичными и зачастую случайными. Однако это не так. В автократии политика государства подчинена интересам автократа и подстроена под его вкусы, комплексы, стереотипы. Это относится и к преступлениям власти.

Путин всерьез воспринимает только силу и большие деньги. Поэтому он не боится зависимого и нищего населения своей страны. Опасается он всерьез только тех, у кого есть существенные финансовые и силовые ресурсы, прежде всего Запада и Китая, а также немного олигархов и собственного окружения.

Эти реальные или выдуманные им самим угрозы Путин пытается нейтрализовать разными способами. Запад - с помощью гибридного проникновения в его экономику и политику. Китай - всячески задабривая, фактически отдавая ему откуп целые регионы. Свое окружение и олигархов - превращая в бессильных, полностью зависимых от него политических подранков (а то, не дай бог, фронда или соперник заведется). Оппозицию Путин всерьез не воспринимает, но только пока она бедна и бессильна, отрезана им же самим от власти и финансовых ресурсов.

Поняв логику Путина, легко понять и логику наиболее важных политических событий последних лет.

Новелла №1. Почему Немцова убили, а Навальный жив и на свободе

Немцов играл на опасном в представлении Путина поле силы и больших денег. Во-первых, Борис активно лоббировал антипутинскую повестку и санкции на Западе. Причем, он имел уникальные возможности для такой деятельности, хорошо зная лично множество западных политических и общественных деятелей. А во-вторых, Немцов пытался организовать антипутинскую фронду в старой ельцинской олигархии, со многими представителями которой он в разное время плотно общался. Путин не мог прекратить его работу, не уничтожив физически.

Навальный не имеет таких связей на Западе и в олигархате. Он апеллирует в основном к российскому населению, которого Путин не боится. Более того «царя» должно устраивать то, что Алексей, кошмаря «бояр», делает их хроническими политическими инвалидами, целиком зависимыми от благосклонности хозяин и не имеющими никаких шансов на самостоятельную публичную карьеру.

Навальный, конечно, резко критикует и самого Путина. Но страдающий манией величия диктатор пока это терпит, считая что «к нему грязь не липнет» (и ошибается). А вот травля «бояр», консолидирующая их вокруг трона, «царя» не может не радовать. Помните, как после «Он вам не Димон», Путин ехидно-злорадно заметил: «Не уберегли Дмитрия Анатольевича».

Новелла №2. Почему в истории Голунова власть сдала назад, а в ситуации с оппозиционными кандидатами в МГД – нет

Голунова посадили силовики средней руки. Диктатору их корыстные интересы были абсолютно безразличны. Он легко избавился от полицейских начальников, а зарвавшихся чекистов оставил на местах, но по своему обыкновению подвесил, сделав абсолютно зависимыми подранками, которым в любой момент могут припомнить старые грехи.

С МГД другая история. По путинской логике оппозиция должна быть отрезана от власти и финансовых ресурсов, контроль над которыми дает статус московского депутата; а сами оппозиционеры должны восприниматься в обществе как лузеры. Нельзя, чтобы они демонстрировали молодежи историю успеха (пошел в оппозицию - стал депутатом), чтобы путь протеста стал карьерно привлекательным.

Удобно Путину и то, что основные репутационные потери в этой истории несет Собянин. Так одним ударом Кремль не выпускает оппозицию из политического андеграунда и ослабляет позиции ближнего боярина Собянина, чтобы много о себе не мнил.

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