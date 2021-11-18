Розслідування щодо «вагнерівців»: Арахамія назвав головну помилку Зеленського

Арахамія: «Головна помилка вищого керівництва країни – що їх втягнули в цю суто політичну провокацію»

Коментувати розслідування спецоперації із захоплення бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» не повинно бути компетенцією найвищого керівництва країни. Голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія вважає, що президента просто втягнули у політичну гру. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24»

«Головна помилка вищого керівництва країни – що їх втягнули в цю суто політичну провокацію. Це не про зраду і так далі. Коли тільки почали розгойдувати цю ситуацію і питати, була операція чи ні, все, що вони (влада –ред.) повинні були сказати, – такі операції не коментуються. Все. І закрили б на цьому весь ефір. А далі б пішли, як належить – згідно із законом», – сказав Арахамія.

Політик вважає, що публічне обговорення спецоперації в ефірах на телебаченні мають згубний вплив для іміджу України.

«Зараз нам офіційно НАТО каже: є загроза військової агресії, ЦРУ каже: «Росія накопичує війська». НАТОвські партнери нам передають секретні розвіддані. І вони нам ставлять просте запитання: «Хлопці, у вас «дах поїхав»? Вам можна взагалі дані давати? У вас тут через день про спецоперації передачі показують», – сказав Давид Арахамія.

Нардеп також додав, що насправді було дві операції по «вагнерівцям». «Перша тривала декілька років – це була операція з виявлення, ідентифікації людей, які робили військові злочини на Донбасі…А ось інша – це оперативний захід... Якщо керуватися документами, які є зараз у публічному доступі, – думаю, що там не більше 50% тих документів, які є, тому що це цілком таємно, це грифовані документи й до них потрібно мати допуск... Президент знав про цю операцію – він же і каже, що знав», – наголосив Арахамія.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що знав про перебування у Мінську бійців наближеної до клану президента країни-агресора Путіна ПВК «Вагнер», щодо яких проводилася секретна операція спецслужб України і НАТО.

Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування унікальної операції спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі.

29 липня 2020 року в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії. Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Однак жодних звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.