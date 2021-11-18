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    Польща закликала відмовитися від «Північного потоку – 2» та не давати гроші Путіну

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    Прем'єр-міністр Польщі Моравецький: Німеччині не варто давати гроші президенту Путіну - Польща закликала відмовитися від «Північного потоку – 2» та не давати гроші Путіну
    Прем'єр-міністр Польщі Моравецький: Німеччині не варто давати гроші президенту Путіну
    фото з відкритих джерел

    Німеччині слід припинити процедуру сертифікації російського проєкту заради миру, зазначив прем'єр-міністр Польщі

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину відмовитись від запуску газопроводу «Північний потік – 2». Він розповів про це в інтерв'ю газеті Bild.

    На його думку, Німеччині слід припинити процедуру сертифікації російського проєкту заради миру і не давати додаткові гроші президентові Росії Володимиру Путіну.

    «Потрібно працювати разом заради миру, а не давати Володимиру Путіну додаткові гроші у вигляді платежів за енергоресурси, за допомогою яких він зможе продовжити нарощувати озброєння», - зазначив Моравецький.

    Він також звернувся до лідера соціал-демократів Олафа Шольца, закликавши зупинити «Північний потік – 2».

    Раніше у Кремлі вигадали новий пропагандистський міф, чому не можна качати газ через Україну.

    Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

    У листопаді РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

    До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

    Раніше Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.

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    Теги: Польща газ Путін гроші транзит Bild Україна ГТС
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    Польща закликала відмовитися від «Північного потоку – 2» та не давати гроші Путіну