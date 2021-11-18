Польща закликала відмовитися від «Північного потоку – 2» та не давати гроші Путіну

Німеччині слід припинити процедуру сертифікації російського проєкту заради миру, зазначив прем'єр-міністр Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину відмовитись від запуску газопроводу «Північний потік – 2». Він розповів про це в інтерв'ю газеті Bild.

На його думку, Німеччині слід припинити процедуру сертифікації російського проєкту заради миру і не давати додаткові гроші президентові Росії Володимиру Путіну.

«Потрібно працювати разом заради миру, а не давати Володимиру Путіну додаткові гроші у вигляді платежів за енергоресурси, за допомогою яких він зможе продовжити нарощувати озброєння», - зазначив Моравецький.

Він також звернувся до лідера соціал-демократів Олафа Шольца, закликавши зупинити «Північний потік – 2».

Раніше у Кремлі вигадали новий пропагандистський міф, чому не можна качати газ через Україну.

Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

У листопаді РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.