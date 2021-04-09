Путін здатний на будь-які дії заради своєї останньої старечої пристрасті до війни
Біснуватий готовий до будь-якої авантюри
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Последняя страсть
Вынужден поправиться. Я вчера написал, что Путин хотел бы, но не может в силу слабости и уязвимости российской экономики позволить себе «роскошь» широкомасштабной войны против Украины. А сегодня посмотрел на его сонную физиономию на совещании с правительством и подумал: «его же кроме войны уже ничего не вставляет».
Путин способен на любые безрассудства ради своей последней старческой страсти к войне. Он хочет играть в солдатиков, ракеты и самолетики, взрывы, убийства, кровь; унижать врагов, заставлять их мучаться, вселять страх, чувствовать себя победителем. В его грезах испуганный Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии, а Меркель униженно просит остановить российские танки на границе с Польшей.
Какая там на фиг экономика. Плевать ему на нее. Бесноватый готов к любой авантюре.
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Джерело: блог Ігора Ейдмана