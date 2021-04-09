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    Думки вголос

    Путін здатний на будь-які дії заради своєї останньої старечої пристрасті до війни

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін здатний на будь-які дії заради своєї останньої старечої пристрасті до війни

    Біснуватий готовий до будь-якої авантюри

    Мовою оригіналу

    Последняя страсть

    Вынужден поправиться. Я вчера написал, что Путин хотел бы, но не может в силу слабости и уязвимости российской экономики позволить себе «роскошь» широкомасштабной войны против Украины. А сегодня посмотрел на его сонную физиономию на совещании с правительством и подумал: «его же кроме войны уже ничего не вставляет».

    Путин способен на любые безрассудства ради своей последней старческой страсти к войне. Он хочет играть в солдатиков, ракеты и самолетики, взрывы, убийства, кровь; унижать врагов, заставлять их мучаться, вселять страх, чувствовать себя победителем. В его грезах испуганный Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии, а Меркель униженно просит остановить российские танки на границе с Польшей.

    Какая там на фиг экономика. Плевать ему на нее. Бесноватый готов к любой авантюре.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія війна Путін путінський режим
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