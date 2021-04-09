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    «Путін – вбивця». Держсекретар США пояснив слова Байдена

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    Держдеп: Байден допускає різкі заяви, проте він готовий співпрацювати з&nbsp;Росією - «Путін – вбивця». Держсекретар США пояснив слова Байдена
    Держдеп: Байден допускає різкі заяви, проте він готовий співпрацювати з Росією
    Фото з відкритих джерел

    Байдену необхідно притягувати Росію до відповідальності за будь-які ворожі дії, заявили в Держдепі

    Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив висловлювання американського президента Джозефа Байдена, який назвав вбивцею президента Росії Володимира Путіна, йдеться в статті The Washington Post.

    За словами Блінкена, Білий дім дотримується принципів прагматизму. Тому Байден допускає різкі заяви, проте він готовий співпрацювати з Росією.

    «Він чітко бачить дві речі. Йому необхідно притягувати Росію до відповідальності за будь-які ворожі дії, які вона робить, і в той же час він залишається відкритим до співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес», – прокоментував Держсекретар США.

    Президент США Джо Байден заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Запитання президенту США стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, яка встановила спроби Росії вплинути на результати виборів президента США.

    «Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі», – сказав Байден щодо Путіна. На запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, президент США відповів ствердно.

    Лідер країни-агресорки РФ Володимир Путін відповів Байдену, який назвав його вбивцею. Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається».

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    Теги: США Джозеф Байден Путін
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