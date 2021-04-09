«Путін – вбивця». Держсекретар США пояснив слова Байдена

Байдену необхідно притягувати Росію до відповідальності за будь-які ворожі дії, заявили в Держдепі

Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив висловлювання американського президента Джозефа Байдена, який назвав вбивцею президента Росії Володимира Путіна, йдеться в статті The Washington Post.

За словами Блінкена, Білий дім дотримується принципів прагматизму. Тому Байден допускає різкі заяви, проте він готовий співпрацювати з Росією.

«Він чітко бачить дві речі. Йому необхідно притягувати Росію до відповідальності за будь-які ворожі дії, які вона робить, і в той же час він залишається відкритим до співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес», – прокоментував Держсекретар США.

Президент США Джо Байден заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Запитання президенту США стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, яка встановила спроби Росії вплинути на результати виборів президента США.

«Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі», – сказав Байден щодо Путіна. На запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, президент США відповів ствердно.

Лідер країни-агресорки РФ Володимир Путін відповів Байдену, який назвав його вбивцею. Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається».