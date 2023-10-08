Китай відреагував на події в Ізраїлі

МЗС Китаю підкреслило, що відновлення конфлікту ще раз свідчить про те, що тривалий застій у мирному процесі є неможливим

У Міністерстві закордонних справ Китаю було заявлено про «глибоке занепокоєння» через загострення ситуації між Ізраїлем та Палестиною. Представники міністерства закликали всі сторони зберігати спокій та припинити бойові дії. Про це йдеться у відповідній заяві на сайті китайського МЗС.

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«Китай глибоко стурбований поточною ескалацією напруженості та насильства між Палестиною та Ізраїлем. Ми закликаємо відповідні сторони зберігати спокій, проявляти стриманість і негайно припинити бойові дії, щоб захистити цивільне населення та уникнути подальшого погіршення ситуації», – йдеться у повідомленні.

МЗС Китаю підкреслило, що відновлення конфлікту ще раз свідчить про те, що тривалий застій у мирному процесі є неможливим. За їхньою думкою, ключовим вирішенням конфлікту є «реалізація рішення про дві держави та створення незалежної держави Палестина».

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«Міжнародна спільнота має діяти з більшою терміновістю, активізувати свій внесок у палестинське питання, сприяти якнайшвидшому відновленню мирних переговорів між Палестиною та Ізраїлем і знайти спосіб встановити міцний мир. Китай продовжуватиме невпинно співпрацювати з міжнародною спільнотою для досягнення цієї мети», – наголосили у китайському відомстві.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 14-поверхову будівлю в Секторі Гази, а також «Палестинську вежу» у центрі міста.

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Росія традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. За словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, США втрутилися у відносини Росії та України замість того, щоб працювати над вирішенням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки на Ізраїль.

Президент США Джо Байден зателефонував ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньяху на тлі нападів ХАМАС і пообіцяв йому підтримку.

Між тим, радикальний рух «Талібан» попросив Іран про доступ до Ізраїлю. Радикали висловили підтримку терористам ХАМАС і висловили бажання допомогти «підкорити Єрусалим».