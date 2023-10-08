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ХАМАС вдарив ракетою по лікарні на півдні Ізраїлю: є поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ХАМАС вдарив ракетою по лікарні на півдні Ізраїлю: є поранені
Автомобілі горять після того, як ракета, випущена з Гази, впала в Ашкелоні, 7 жовтня 2023 р.
фото: Yossi Zamir/Flash90

Незадовго до влучення ракети пацієнтів було переміщено в укриття

Терористичне угруповання ХАМАС завдало ракетного удару по лікарні в Ашкелоні, що на півдні Ізраїлю. Унаслідок цього є поранені. Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що в результаті атаки одна жінка зазнала тяжких поранень. Ще п'ятеро осіб отримали легкі травми.

За даними видання, незадовго до влучення ракети директор медичного центру Чезі Леві та персонал перевезли пацієнтів у укриття, інакше постраждалих могло б бути значно більше.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 14-поверхову будівлю в Секторі Гази, а також «Палестинську вежу» у центрі міста. 

Росія традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. За словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, США втрутилися у відносини Росії та України замість того, щоб працювати над вирішенням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки на Ізраїль.

Президент США Джо Байден зателефонував ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньяху на тлі нападів ХАМАС і пообіцяв йому підтримку.

Між тим, радикальний рух «Талібан» попросив Іран про доступ до Ізраїлю. Радикали висловили підтримку терористам ХАМАС і висловили бажання допомогти «підкорити Єрусалим».

Теги: Сектор Гази ХАМАС Ізраїль

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