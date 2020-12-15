Росією правлять не просто злодії, а ще й масові вбивці

У Росії – класична злочинна держава. Всі її керівники – злочинці

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Расследование покушения на Навального, проведенное Bellingcat, выявило множество важных деталей, но только подтвердило то, что мы и так знаем о российской власти.

1. В России правят не просто воры, но массовые убийцы. Еще с первой чеченской войны в этом нет сомнений.

2. Президент Путин – крестный отец конгломерата организованных преступных группиповок (спецслужб), использующих для достижения своих корыстных целей террористические методы, в т.ч. примяняющих химическое оружие. Об этом известно ещё, как минимум, с отравления Литвиненко.

3. В России – классическое преступное государство. Все его руководители – преступники, систематически нарушающие не только нормы международного права, но и собственные законы. После тайной агрессии против Украины, сбитого малайзийского Боинга, преступлений в Сирии (я уже не говорю о системной коррупции, поразившей весь государственный аппарат) в этом не может быть сомнений.

4. Правящие преступники патологически бездарны, «чтоб они не делали, не идут дела». Ракеты у них падают, высокодоходные корпорации становятся убыточным. Когда они пытаются кого-то убить - часто косячат и попадаются. Так было при отравлении Литвиненко и Скрипалей, убийстве Хангошвили и т.д. История покушения на Навального – новое подтверждение этому.

Что это расследование изменит? Разве что, западным «понимателям Путина» будет сложнее притворяться, что они всего этого не знают.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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