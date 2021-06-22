Росія стала єдиною країною світу з примусовою та безальтернативною вакцинацією від Covid-19
Влада РФ спочатку залякала людей, а тепер буде ламати їх через коліно
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А не привьетесь, отключим газ!
Беспрецедентно. В Москве людям, не привитым от коронавируса, фактически официально отказали в медицинской помощи. Газета ру пишет:
«В больницах Москвы плановую помощь будут оказывать только привитым от коронавируса пациентам. Об этом говорится на сайте столичного депздрава».
Европейские борцуны с «коронадиктатурой» продолжают жаловаться на то, что их обижают, «а вот в России – свобода, все открыто и, вообще, прежняя жизнь». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Россия стала единственной страной с принудительной, причем безальтернативной вакцинацией.
Теперь в Европе уже половина населения привита, эпидемия резко пошла на спад, а в России, наоборот, новая пандемическая волна. Путин живет в своём шизомире, что ему пандемия, он там с американцами лазерным мечами сражается, а коронавирус ещё год назад победил. Ну а местным властям приходится отдуваться.
Пропаганде было дано задание рассказывать про «их» опасные прививки и «нашу» – хорошую. Но это слишком тонкая задача для дуболомов. Пропагандисты запутались и запугали россиян страшными последствиями любых прививок в принципе. В результате люди прививаться не хотят.
Власти вначале по глупости запугали людей, а теперь будут ломать их через колено, вместо того, чтобы допустить в Россию все варианты вакцин и дать подробную адекватную информацию о них.
Джерело: блог Ігора Ейдмана