Карантин в Україні: показники двох областей не відповідають «зеленій» зоні

Уся країна, станом на 22 червня, перебуває у «зеленій» зоні карантину

В Україні дві області не відповідають показникам «зеленої» зони карантинних обмежень. Там рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж має бути в «зеленій» зоні. Про це свідчать дані МОЗ.

Охоплення тестуванням має бути більш ніж 300 на 100 тисяч жителів.

Так, в Івано-Франківській області цей показник становить 282 на 100 тисяч, а в Київській - 291. Дані вказані за попередню добу, 21 червня.

Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менше 75 на 100 тисяч населення. Він становить 86. Однак в таблиці це не позначено жодним кольором (зокрема, і зеленим).

Однак вся країна, станом на 22 червня, перебуває у «зеленій» зоні карантину.

Нагадаємо, в Україні виявили 296 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій області. За добу госпіталізували 318 осіб. Від хвороби померла 21 людина, а одужали 829 осіб. За вчора протестували методом ПЛР – 11 881 особу, методом ІФА – 1 448 осіб, експрес-тестами – 4 100 осіб.