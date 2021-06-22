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    Карантин в Україні: показники двох областей не відповідають «зеленій» зоні

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    Карантин в Україні: показники двох областей не відповідають «зеленій» зоні
    Фото: з відкритих джерел

    Уся країна, станом на 22 червня, перебуває у «зеленій» зоні карантину

    В Україні дві області не відповідають показникам «зеленої» зони карантинних обмежень. Там рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж має бути в «зеленій» зоні. Про це свідчать дані МОЗ.

    Охоплення тестуванням має бути більш ніж 300 на 100 тисяч жителів.

    Так, в Івано-Франківській області цей показник становить 282 на 100 тисяч, а в Київській - 291. Дані вказані за попередню добу, 21 червня.

    Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менше 75 на 100 тисяч населення. Він становить 86. Однак в таблиці це не позначено жодним кольором (зокрема, і зеленим).

    Однак вся країна, станом на 22 червня, перебуває у «зеленій» зоні карантину.

    Нагадаємо, в Україні виявили 296 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій області. За добу госпіталізували 318 осіб. Від хвороби померла 21 людина, а одужали 829 осіб. За вчора протестували методом ПЛР – 11 881 особу, методом ІФА – 1 448 осіб, експрес-тестами – 4 100 осіб.

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    Теги: хвороби карантин населення коронавірус
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    Карантин в Україні: показники двох областей не відповідають «зеленій» зоні