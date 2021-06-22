«З дитинства за Данію»: поразку Росії на Євро-2020 дотепно висміяли в соцмережах

Збірна Данія познущалася з російських футболістів та порадувала українських вболівальників

Збірна Данії з рахунком 4:1 розгромно перемогла росіян в останньому матчі групового турніру Євро-2020.

Таким чином, Росія зайняла останнє місце в групі. Ця звістка особливо порадувала українських вболівальників футболу, які палко вболівали проти збірної країни-агресора.

Нагадаємо, що збірна України поступилася команді Австрії в останньому турі групового турніру Євро-2020. Футболісти Андрія Шевченка набрали три очки і посіли третє місце. У них залишається шанс вийти до 1/8 фіналу турніру. Є кілька варіантів.