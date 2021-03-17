Як у Росії за допомогою тортур та провокацій силовики вигадують терористичні справи

Газпром торгує газом, а російські силовики – ілюзією безпеки, тобто убитими і посадженими «терористами»

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Торговля трупами или экономика фальшака

В «Новой газете» вышла статья о массовых пытках и убийствах в Чечне. Поражают даже не жуткие подробности, а чисто экономические цели всего этого беспредела. Чеченско-российские силовики зверствуют в манере 37-го года, чтобы под предлогом борьбы с террором доить бюджет. Как подтвердил бывший сотрудник полка ППСП имени Ахмата Кадырова Сулейман Гезмахмаев, практически любого непривилегированного чеченца могут поймать на улице, продержать в подвале пока отрастет «вахабитская» борода (это у них называется «подготовить на результат»), а потом вывезти в лес и пристрелить в качестве «боевика», чтобы получить за его голову деньги и прочие ничтяки от государства.

Подобное происходит не только в Чечне. Под видом боевиков ФСБ периодически убивает случайных людей (преимущественно практикующих мусульман, чтобы проще было выдать за исламистов) по всей России, а потом продает свои «подвиги» властям. Например, в Нижнем было несколько таких случаев. Об этом писала трагически погибшая журналистка Ирина Славина.

И среди тайных жертв бригады отравителей ФСБ, судя по расследованию Белингкейт, были не только реальные оппозиционеры, но и случайные и полуслучайные люди. Никто не мог понять, за что отравили, например, вполне лояльного властям Никиту Исаева. Разгадка проста. Скорее всего, просто из экономических соображений. Надо было ФСБешникам продать Кремлю очередной труп «врага», а реальных противников под рукой не было. Отравили того, до кого проще было дотянуться, выдав лояльного политика за опасного противника или шпиона.

На примере дел «Сети» и «Нового величия» видно, как российские ФСБешники с помощью провокаций и пыток лепят мнимые террористические дела не хуже, чем их чеченские коллеги из банд Кадырова.

Как и в других сферах российской экономики в торговле трупами господствуют мошеннические схемы. Кадыровцы и ФСБ продают государству мертвых обывателей под видом убитых террористов. Везде фальшак и надувательство.

Российское государство представляет собой конгломерат преступных группировок, реализующих мошеннические схемы, созданные для присвоения средств граждан, в том числе поступивших в виде налогов в бюджет. У каждой ОПГ есть своя кормовая база, но все они вертикально интегрированы в единую мафию, верхушка которой – в Кремле. Например, одной из группировок дан на кормление Газпром, другой – Чечня, третей – Роснефть, четвертой – Москва и т.д. Декларируемая цель руководства Газпрома и Роснефти – процветание корпораций, руководства Москвы и Чечни – благополучие и безопасность жителей регионов. Но это только камуфляж. Реальные их задачи: кормить себя, целую свору партнеров из параллельных группировок и отстегивать часть прикарманенных денег наверх. Все это возможно только через мошеннические схемы, покупку и продажу воздуха.

В Газпроме, например, перманентно сокращается прибыль, и капитализация падает. Но возглавляющее его ОПГ во главе с Миллером – в шоколаде. Их личные доходы растут. Они выводят деньги из компании через различные мошеннические схемы в работе с партнерами и поставщиками. На этом кормится не только руководство корпорации, но и немалая часть путинской мафии.

Газпром торгует газом, а ФСБ и кадыровцы – иллюзией безопасности, то есть убитыми и посаженными «террористами». Менеджмент Газпрома обогащается, покупая мнимые или переоцененные услуги. Чекисты зарабатывают, продавая власти трупы мнимых террористов. Вот такая экономика фальшака снизу доверху.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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