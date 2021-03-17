СБУ веде розслідування щодо 59 російських артистів, які відвідували окупований Крим

СБУ взялася за російських артистів зі списку, складеного Ізраїльською асоціацією акторів «Маген»

Щодо 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження. Про це Крим.Реалії повідомили у Службі безпеки України.

У відповідь на інформаційний запит у відомстві уточнили, що ведеться розслідування за статтею Кримінального Кодексу України про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Зокрема, мова йде про артистів зі списку, складеного Ізраїльською асоціацією акторів «Маген». Її представники раніше заявили, що через адвокатів звернулися до СБУ з проханням розпочати кримінальне провадження щодо російських знаменитостей, які відвідували Крим із гастролями.

Крайова рада українців Криму (КРУК) також вимагає від правоохоронних органів України розслідувати факти незаконного відвідування окупованого Криму російськими діячами культури.

Ізраїльська асоціація акторів «Маген» хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували Крим, а саме - в'їжджали туди із сусідньої Росії, не пройшовши український прикордонний і митний контролі. У стоп-листі - 59 знаменитостей.

Водночас асоціація акторів «Маген» звернулася до голови Союзу кінематографістів Росії, російського режисера Микити Михалкова, а також до Гільдії акторів Росії з проханням «запобігти пропаганді анексії Криму і припинити порушувати закони України». Відкритий лист опубліковано на їхньому офіційному сайті.

Асоціація акторів також опублікувала список імен членів гільдії та артистів естради, які вже відвідували Крим і які планують приїхати на півострів з гастролями в 2021 році.

Іноземні артисти, відвідуючи з гастролями анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на півострові або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

Нагадаємо, на початку березня цього року до України не впустили заслужену артистку Росії, що летіла у Київ на зйомки.

Минулого місяця у «Борисполі» в Україну не впустили російську акторку Глафіру Тарханову, яка торік знімалася на окупованому півострові.

Раніше прикордонники не пустили в Україну соліста гурту «Песняры».

Восени 2020 року до України не пустили російського актора театру і кіно Кирила Гребенщикова. Він також незаконно відвідував окупований Крим.

5 грудня 2020 року в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, прикордонники заборонили в’їзд в Україну відомому російському музиканту Петру Мамонову та ще одній громадянці РФ.

29 січня Міністерство культури та інформполітики внесло п'ятьох російських артистів до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці. До переліку потрапили громадяни РФ Ольгу Кормухіну, Ольгу Засульську, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана.