Кремлівські лідери ненавидять Саакашвілі, бо так й не змогли його перемогти

Михайло Саакашвілі

Незважаючи на втрати людей та територій у 2008 році Грузія не програла російсько-грузинської війни

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Есть обращающая на себя особенность в комментариях лиц из российского руководства относительно развязанной ими агрессии против Грузии в 2008 году. Эта особенность – редкое даже по нынешним временам какое-то подростково-ПТУшное хамство в адрес Михаила Саакашвили. Оно характерно и для Путина (начиная с его влажных мечтаний в разговоре с Саркози в 2008 г. и вплоть до его недавнего общения с публикой), и для Медведева, и для Иванова, и для поддакивающей-хозяину-Тимаковой.



Причем это хамство получается каким-то искусственным, нарочитым, вымученным. Никаких тебе случавшихся ранее идущих из глубины души «замочим в сортире» или «кто нас обидит, трех дней не проживет».

Другой особенностью этого хамства является его незатухающая живучесть – вот уже десять лет прошло, но огонь эмоций, гложущий авторов и порождающий их неостановимое сквернословие, не утихает.

Редкость этого коллективного хамства подчеркивается тем, что по отношению ни к одному другому своему врагу указанные граждане не демонстрируют столь устойчиво характер шпанского воспитания, а некоторых своих якобы противников даже уважительно величают «Петр Алексеевич».

Спрашивается: почему?

Казалось бы, все получилось, как хотели. Десять лет назад удалось одержать победу над первоклассной армией глобальной супердержавы – Грузии (ну, по крайней мере, так утверждает пропаганда). Удалось оторвать два куска грузинской территории, забив их под завязку российскими войсками и отправляя в эти бездонные бочки по миллиарду рублей ежегодно. Удалось даже получить двусмысленный доклад о причинах войны от окруженной заботами Газпрома мадам.

Теперь-то можно было бы проявить – если не великодушие (такое качество у граждан отсутствует как класс), то хотя бы некое подобие нейтральности.

Ан нет – ничего такого не наблюдается.

Почему?

Спрашивается: чего ж так расстраиваться и все время подчеркивать свою неудовлетворенность?

Причина, судя по всему, проста: хамовитые граждане отчетливо понимают, что в войне они не победили.

Дело в том, что победу в войне можно определять двояко:

или по изменению линии разграничения войск накануне и после войны;

или по степени достижения поставленных в войне целей.

По результатам советско-финской «зимней» войны 1939-40 гг. линия разграничения войск на Карельском перешейке была передвинута на полторы сотни километров на запад. Но можно ли сказать, что в той войне Сталин победил, добившись целей, поставленных им в ноябре 1939 г. – установления на всей территории Финляндии режима ДФР под руководством тов. О.Куусинена? Несмотря на тяжелые потери финнов в людях и территории – война ими не была проиграна: Сталин получил финские территории, но не получил главного: Финляндия сохранила свою государственную независимость.

Почти семь десятилетий спустя история во многом повторилась. Несмотря на потери в человеческих жизнях и в территориях Грузия не проиграла российско-грузинской войны. Она сохранила и государственный суверенитет, и политический режим, и западный курс своей геополитической ориентации.

Более того, Путин не получил ни головы, ни других частей тела Михаила Саакашвили.

А именно это, судя по рассказам Н.Саркози и К.Райс, и было важнейшей целью российской агрессии.



К.Райс:

«В телефонном разговоре через несколько дней после начала кризиса российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал мне, что для окончания военных действий существуют три условия, пишет Райс. Первым было обещание грузинских ВС не использовать военную силу в отколовшихся регионах, вторым – их возвращение в части. «Однако третье условие, которое, как он сказал, должно остаться «только между нами», поразило меня», – пишет Райс. «Миша Саакашвили должен уйти», – сказал Лавров, по ее словам.

«Я ответила Лаврову, что американский госсекретарь и российский министр иностранных дел не могут вести тайные переговоры о свержении демократически избранного президента», – вспоминает экс-дипломат. Он был в ярости. Однако Саакашвили остался у власти, и грузинская демократия была спасена».

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Именно эти факты – сохранение Михаила Саакашвили во власти после войны, сохранение демократического политического режима в Грузии, сохранение курса Тбилиси на евро-атлантическую интеграцию – проясняют нескрываемое раздражение кремлевских лидеров: в ходе интервенции они не смогли добиться поставленных перед собой целей, то есть они не смогли выиграть столь старательно подготовленную и так внезапно развязанную ими войну.

Одним из самых впечатляющих результатов стратегического провала кремлевской агрессии против Грузии также стали экономические итоги послевоенного десятилетия в обеих странах – агрессоре и жертве агрессии.



Кумулятивный прирост ВВП на душу населения, %

2008-2018 2013-2018 Россия 7.5 0.9 Грузия 60.4 24.1

Источник: МВФ.



За 10 лет, прошедших с окончания наиболее горячей фазы российско-грузинской войны в 2008 г., ВВП на душу населения в России вырос на 7,5%, а в «потерпевшей поражение», лишенной нефти и газа Грузии – на 60,4%.

Даже после завершения второго президентского срока М.Саакашвили в 2013 г. грузинская экономика продолжала расти быстрее, чем российская (хотя и не так быстро, как при М.Саакашвили и К.Бендукидзе). За последние пять лет она выросла на 24%, в то время как российская стагнировала.

На какой-то момент кремлевским деятелям, очевидно, показалось, что они смогут справиться с ненавидимым ими Сакашвили с помощью манипулируемых ими украинских властей. Но Саакашвили смог выскользнуть и из нового капкана.

Что же им остается делать теперь?

Только срывать свою злость в регулярно произносимых подростково-ПТУшных филиппиках в адрес непобежденного Михаила Саакашвили.

Джерело: Эхо Москвы

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