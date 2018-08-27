У Росії зросли ксенофобські настрої – соцопитування графіка



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Ідею «Росія для росіян» схвалюють 19% (зростання з 10%)

Росіяни частіше виступають за обмеження проживання українців в РФ, ніж у 2017 році

За останній рік частка росіян, які виступають за обмеження проживання в країні представників окремих національностей, різко зросла, як і частка громадян, які схвалюють ідею «Росія для росіян».

Це випливає з опитування, проведеного соціологами «Левада-центру», дані якого публікують «Ведомости».

Рейтинг «небажаних» етносів очолюють цигани (зростання з 17 до 32%), китайці (з 15 до 31%) і в'єтнамці (з 12 до 26%). Щодо українців, опитані громадяни РФ частіше виступають за обмеження їхнього проживання в РФ, ніж у 2017 році (8% минулоріч, 17% - у 2018-му).

Ідею «Росія для росіян» схвалюють 19% (зростання з 10%), підтримка якої знижувалася з 2014 року.

39% опитаних лояльно ставляться до дискримінаційних оголошень про здачу житла або про роботу (найбільше таких відповідей у Москві - 63%).

Кількість респондентів, які вважають, що уряд має обмежувати приплив мігрантів, зросла з 58 до 67%.

Як зазначила соціолог «Левада-центру» Карина Піпія, в цілому рівень етнофобії за рік виріс на 12 п.п., а частота вибору тих чи інших «неросійських» позицій збільшилася у 1,5 рази.

«Спектр неприязного ставлення розширився. Пояснити зростання ксенофобії можна перенаправленням на колективне іншого роздратування, викликаного невдоволенням пенсійною реформою і погіршенням споживчих і соціальних настроїв», - пояснила вона.