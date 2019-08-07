Депутати «Слуги народу» мають пояснити Зеленському, що на Донбасі Україна воює з Росією

Володимир Зеленський

Немає окремої від Москви сторони в Абхазії, в Південній Осетії, в Придністров'ї та в інших утворених Росією штучних республіках

Щойно президент заявив, що він подзвонив до Путіна і просив його вплинути на «ту сторону», щоб «та сторона прекратила» вогонь.

У зв'язку з цим я я дуже серйозно хотів би звернутися до представників фракції Слуги народу в парламенті.

Хлопці і дівчата, зараз вас головне завдання - не повторити шлях фракції блоку Петра Порошенка. Саме БППшники зробили з Петра Порошенка те, чим він є зараз. Саме вони дозволили йому підписувати і реалізовувати політику подвійних стандартів - з Росією нібито війна, але з Путіним слід дружити і торгувати, а війну зупиняти як громадянську.

Слід вам, як медійним обличчям, як публічним персонами пояснити своєму президенту, що немає ніякої «сторони» на Донбасі, окремої від Путіна. Так само, як немає окремої від Москви сторони в Абхазії, в Південній Осетії, в Придністров'ї та в інших утворених Росією штучних республіках.

Я знаю, що багато хто з вас, особливо ті, хто балотувався по центральній і Західній Україні, обіцяли виборцям визнавати російську агресію російською агресією. Без цього ви, мабуть, не потрапили б у парламент. Тож зараз для вас момент істини.

Якщо будете далі мовчати, особливо - всередині своєї фракції, то ви станете співучасниками здачі країни. Нагадаю вам що всі ви є самостійними політиками, з правом на власну думку. Ви не безголосий натовп, вас кожного мусить поважати президент, і зараз з вас фактично залежить найбільше.

Пам'ятайте про долю своїх колег з БПП - може так трапитися, що ви їм ще позаздрите.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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