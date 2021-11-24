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    Думки вголос

    До битви з ворогом треба готуватися вже зараз

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Має бути готовність до всіх сценаріїв війни - До битви з ворогом треба готуватися вже зараз
    Має бути готовність до всіх сценаріїв війни
    фото: Міноборони України

    Влада постійно реагує із запізненням

    Так само влітку була тиша і спокій, уряд нічого не робив і називав себе майстрами боротьби з коронавірусом. Осінню загорілися червоні цифри сумних рекордів, центри вакцинації захлинулися від запізнілих натовпів, лікарні переповнилися.

    Так само влітку була тиша і спокій, ніхто не говорив про дефіцит пального і про кризу в електроенергетиці. Аж зараз ми судомно чекаємо судна з вугіллям, рахуємо останні кілограми на складах. На скільки днів є запасів – 7, 8? Залежимо від перетоків з Білорусі та РФ, клянемо Ахметова з його «шантажем».

    Так само зараз з російською агресією. Спочатку про неї почали говорити на Заході, потім окремі посадовці визнали небезпеку, але не всі. Прем’єр міністр – заспокоює, Кабмін – не проводить засідань, РНБО – бездіє.

    Тривожність ще не передалася народу, бо нікому було її передати. Так от, виходячи із досвіду коронавірусу і енергетики, годі чекати такого сигналу.

    ***

    Треба готуватися самостійно, як би це безперспективно нам не видавалося на початку. У нас є чимало, якщо так подитився. У нас є партії, є рухи, є люди, котрі повернулися з війни. У нас є ряд місцевих влад, котрі є незалежною владою, у них є кошти, повноваження, суспільна легітимність і повага. Врешті є армія, де багато недурних і відповідальних начальників.

    Це не так вже й мало. У нас є усі шанси.

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    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Кабмін міністр РНБО армія партії
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    До битви з ворогом треба готуватися вже зараз