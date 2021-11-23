Цієї зими Зеленському буде гаряче

З чотирьох призначень у Кабміні, поки що лише одне виглядає як посилення

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Экватор каденции президент Владимир Зеленский встречает как неопытный серфингист, взобравшийся на гребень океанской волны. В шторм. Теперь у него весьма скудный выбор. Либо каким-то чудом найти способ совладать со стихией, либо его просто смоет.

После ситуативного подъема, продолжавшегося с момента введения первых резонансных санкций РНБО до Дня Независимости, в политической траектории Зеленского наступил перелом. Которому сопутствует целый комплекс негативных факторов. От экономики и энергетики до углубляющегося конфликта с олигархами. Публичная порка у Шустера в минувшую пятницу – это цветочки. Внешняя конъюнктура также ухудшается.

Теперь вдобавок ко всему США и Британия в один голос заявляют о военных приготовлениях России, которые подтвердил наш ГУР: с конца января Кремль будет технически готов начать полномасштабное вторжение, способное уничтожить Украину как государство.

Случится ли оно – неизвестно. Как минимум – будет применяться угроза вторжения для шантажа Европы, усиления внутренней дестабилизации и окончательного подрыва власти Зеленского.

Если начнёт схлопываться энергетика, недовольное, измученное эпидемией население будет охотнее верить во всё, что угодно. И в порошенковскую интерпретацию истории с «вагнеровцами», и в мировой заговор с чипированием. «Тарифные бунты» прошлого года доказали, что даже зимой несложно масштабировать протест. Обозначить, что власть не управляет ситуацией, противникам Зеленского элементарно.

Чем теоретически может ответить Зеленский?

Рассмотрим на примере совсем свежих решений.

Две недели назад состоялись ротации в Кабмине. Кто сейчас вспомнит, каких министров назначили и кого уволили?

Что, например, можно сказать о первом вице-премьере Юлии Свириденко, если фронтменом экономической политики остаётся Даниил Гетманцев? Наверняка она занята чем-то важным, но баллов власти это пока не добавило.

Точно также пока незаметен новый министр стратегпрома Павел Рябикин. Наследство ему досталось незавидное. Но свежую струю даже на фоне Олега Урусского он обозначить не смог.

Остаются новый вице-премьер Ирина Верещук и новый министр обороны Алексей Резников.

Шок от самого факта назначения Верещук прошёл, но легче не стало.

За две недели она отличилась рядом неудачных заявлений по поводу ТКГ и отработала пару информационных поводов, созданных для неё командой Резникова. Сайт Минреинтеграции рапортует о всевозможных выплатах, которые были настроены ещё предыдущим руководством, и другой рутине.

Из содержательных моментов хочу отметить один тревожный. Верещук буквально сходу заявила, что не будет вести через парламент кабминовский законопроект о переходном периоде, который вызывает истерику в Москве. Документ отложен на 2022 год. По факту – это очень серьёзный откат.

Также Верещук никак внятно не отреагировала на указ Путина, фактически интегрировавший экономику ОРДЛО в Россию. Хотя это её парафия. Т.е., пока удар она не держит.

Кроме прочего, в скором времени вице-премьер рискует столкнуться с кадровым кризисом. По слухам, все заместители министра реинтеграции из команды Резникова, кроме одного, отказались работать с Ириной Андреевной. Причём не столько с ней, сколько с её главным советником Рысбеком Токтомушевым. Его попытки руководить министерством вызывают резкое неприятие. Одного из замов – Вячеслава Шаповалова – Кабмин уже переназначил в Минобороны. Остальные трудятся максимум до конца года и собираются уходить куда угодно, лишь бы не ассоциироваться с новой начальницей. Точно такие же настроения царят на уровне среднего звена.

Видимо, это одна из причин снижения её медийной активности. В первые дни на должности Верещук не скупилась на комментарии, но затем резко сбавила обороты.

К новому вице-премьеру уже активно подбивают клинья лица, работавшие в МинТОТ в 2016-2019 гг. От безысходности она может их подтянуть, что превратит Минреинтеграции в пустое место.

Т.е., на горизонте маячит проседание. Ирина Верещук может продолжить эффективно действовать как спикер власти против Порошенко, но что хорошо для депутата – маловато для вице-премьера.

На этом фоне Резников стартовал просто ударно. Во-первых, он сходу убрал конфликт между министром обороны и главнокомандующим, из-за которого уволили Хомчака с Тараном. Резников и главком Валерий Залужный регулярно появляются вместе и всячески подчёркивают, что работают в тандеме.

Во-вторых, министр два дня не вылазил из парламентского комитета, чтобы утвердить там изменения к ДОЗ, висевшие несколько месяцев. Причём он публично акцентирует, что считает депутатов партнерами и хочет найти общий язык.

В-третьих, он активно посещает воинские части и уже дважды наведывался в зону ООС. Первый раз совершал осмотр позиций на передовой и проехал от Золотого до Мариуполя. Второй раз вручал награды ко дню ДШВ.

Также он осмотрел ключевые объекты ВМСУ от Бердянска до Одессы.

Это важный звоночек: пока всё внимание приковано к Беларуси, руководство оборонного ведомства оценивает тонус армии на юге. Значит, именно оттуда ожидают эскалации.

Вишенки на торте. С интервалом в сутки Резников встретился с министром обороны Британии Беном Воллесом в Киеве и министром обороны США Ллойдом Остином в Вашингтоне.

По моим данным, визит в США прошёл очень успешно. Удалось сходу организовать разговор главы объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли с Валерием Залужным.

Кроме Пентагона, Резников пообщался с влиятельным сенатором-республиканцем из комитета по вооруженным силам Джеймсом Инхофом, а также модератором украинского вопроса в Госдепе Викторией Нуланд.

Как мне сообщили источники в нашем посольстве в Вашингтоне, у него было ещё как минимум три закрытых встречи высокого уровня. Две из них – с руководством Совета национальной безопасности США, который является частью президентского аппарата. Т.е., уже в первый визит Резников обошёл всех, кто влияет на формат оборонного сотрудничества с Украиной и определяет политику США в этой сфере. Это хороший знак.

Таким образом, в одном аспекте Зеленский с назначением Резникова угадал. Он получил министра обороны, с которым согласен говорить Запад. Это немало.

Но остаётся другая сторона – реформирование самого Минобороны и модернизация армии.

А вот здесь ситуация критическая.

Резникова не просто отправили тушить пожар – его бросили в жерло вулкана. Только один факт: утвержденный в первом чтении проект госбюджета на 2022 год предусматривает, что Минобороны имеет дыру объёмом 2 млрд грн. на денежное обеспечение и социальные выплаты военнослужащим. Т.е., бюджет изначально дефицитный даже по самым защищённым статьям, не говоря уже обо всём остальном. Что-то изменить тут сложно. Ведь ко второму чтению придётся удовлетворять пожелания нардепов, чтобы сохранить осыпающееся большинство.

Если взять план оборонных закупок – там просто ад. В этом году ДОЗ хоть в какой-то части был выполнен, в следующем его в принципе может не быть. Вообще никакого. Потому что ещё весной должны были запустить формальные процедуры для выполнения нового закона об оборонных закупках с 1 января 2022 года. Но ничего не было сделано, а ускорить эти формальности нельзя. Нужно разработать и провести через все согласования подзаконные акты, а потом утвердить их решением Кабмина. Если Резникову удастся разблокировать ДОЗ к лету – это бюрократический подвиг.

Но к тому моменту уже начнутся срывы в поставках самого необходимого. Будут проблемы и с питанием, и с формой, не говоря уже о боеприпасах. Потому что в этом году их не удосужились заказать.

Минобороны не сможет потратить несколько миллиардов гривен из бюджета этого года, потому что предыдущее руководство не потрудилось организовать работу.

В частности, «сгорят» сотни миллионов, предназначавшихся на покупку жилья. И сделать тут ничего нельзя.

Т.е., Резников заходит на ситуацию с крайне неблагоприятной инерцией. И он технически не успеет закрыть даже основные дыры, прежде чем начнутся заметные провалы. Просто так устроены процедуры. Единственное, на что есть надежда – благодаря своей квалификации он лучше других сможет минимзировать урон.

Источники в Минобороны сказали мне, что зашёл Резников системно. В первый же день был запущен комплексный аудит ведомства. Налету было сбито несколько одиозных кадровых назначений, которые в последний день сделал предыдущий министр Андрей Таран.

Уже уволен («по собственному желанию») Юлий Гере – один из заместителей бывшего министра, уроженец Кривого Рога, якобы «имевший иммунитет» и высокое покровительство на Банковой. Его позиции были незыблемыми, о чём приближенные к отставнику люди не стеснялись говорить на каждом углу. Видимо, слишком громко говорили.

Оставшиеся замы подвешены, рекрутинг не остановлен, собеседования проводятся…

В общем, несмотря на то, что назначение достаточно сильное, шансы на общий успех нового министра обороны – неочевидные. Слишком запущенная ситуация, а Резникову практически не на кого опереться. Коллектив Минобороны и Генштаба нашпигован представителями разных генеральских кланов и лоббистами схемщиков. Их нужно зачищать под ноль. А это – время, которого нет. Плюс они научились выжидать и подставлять любого, кто пытается менять систему. Резников и его люди рискуют «сгореть» на этой работе, потому что будут вынуждены принимать на себя годами копившийся негатив…

Что в сухом остатке? Из четырёх назначений Зеленского пока лишь одно выглядит как усиление. И то – временное, потому что накатывает вал проблем. Опция перезагрузки министров по факту выхолощена.

На экваторе каденции почва начала уходить у Зеленского из-под ног

В следующий раз придётся менять Кабмин целиком. Но проблема в том, что Кабмин – несубъектен. Провалы Кабмина не воспринимаются как провалы Дениса Шмыгаля. Это провалы лично Зеленского. Неприятной реальностью могут стать досрочные парламентские выборы. Которые также не сулят власти ничего хорошего.

Одним словом, на экваторе каденции почва начала уходить у Зеленского из-под ног. Ему крайне необходима новая опора, прорывная тема. «Большая стройка» и «миллиарды деревьев» уже не срабатывают. Фактически начался обратный отсчёт, который в политике имеет неприятное свойство – он ускоряется.

С каждым днём лояльность приближённых будет таять, а их запросы – расти. После нового года Зеленский должен представить нечто, что перебросит мостик хотя бы к парламентским выборам. Если этого не случится, то о второй каденции можно забыть прямо сейчас. Зима может стать приговором.

Джерело: блог Юрія Романенка

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