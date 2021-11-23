ЄС і НАТО діятимуть на випередження у випадку агресії РФ – Резніков

Дії західних партнерів стосуватимуться певних політичних та економічних важелів

Європейський Союз та Північноатлантичний Альянс (НАТО) готові вдатися до дій на випередження у разі ескалації агресії Російської Федерації проти України. Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив під час токшоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Резніков повідомив, що нещодавно спілкувався щодо загроз для України з боку Росії з колегами із Великої Британії та США.

«Ми дійсно говорили, що стурбованість, занепокоєння висловлювати вже часу немає. Тому, як я вже говорив, Кремль має товсті й високі стіни і він не чує занепокоєння, він тільки буде сприймати активні дії», – зазначив голова Міноборони.

Західні партнери, за словами міністра, запевнили Україну, що готові на рішучі кроки на випередження.

«Мене запевнили у безумовній підтримці територіальної цілісності України. Мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами Альянсу і ЄС, готовність робити дуже рішучі кроки, причому на випередження. Це стосуватиметься і політичних, і економічних кроків, у тому числі певної допомоги Україні», – підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, Держдеп зробив заяву щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

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