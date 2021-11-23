  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ЄС і НАТО діятимуть на випередження у випадку агресії РФ – Резніков

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністр оборони запевнив, що Україна не залишиться наодинці із російською загрозою - ЄС і НАТО діятимуть на випередження у випадку агресії РФ – Резніков
    Міністр оборони запевнив, що Україна не залишиться наодинці із російською загрозою
    фото: uatv.ua

    Дії західних партнерів стосуватимуться певних політичних та економічних важелів

    Європейський Союз та Північноатлантичний Альянс (НАТО) готові вдатися до дій на випередження у разі ескалації агресії Російської Федерації проти України. Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив під час токшоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    Резніков повідомив, що нещодавно спілкувався щодо загроз для України з боку Росії з колегами із Великої Британії та США.

    «Ми дійсно говорили, що стурбованість, занепокоєння висловлювати вже часу немає. Тому, як я вже говорив, Кремль має товсті й високі стіни і він не чує занепокоєння, він тільки буде сприймати активні дії», – зазначив голова Міноборони.

    Західні партнери, за словами міністра, запевнили Україну, що готові на рішучі кроки на випередження.

    «Мене запевнили у безумовній підтримці територіальної цілісності України. Мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами Альянсу і ЄС, готовність робити дуже рішучі кроки, причому на випередження. Це стосуватиметься і політичних, і економічних кроків, у тому числі певної допомоги Україні», – підсумував міністр оборони.

    Нагадаємо, Держдеп зробив заяву щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

    Читайте також:
    Теги: ЄС США міністр НАТО Міноборони Олексій Резніков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЄС і НАТО діятимуть на випередження у випадку агресії РФ – Резніков