Росії створили всі умови для нападу

Єдине, що стримує РФ, – реакція світу

Я останні 2 роки казав, що Росія ще нападе. Вона обов‘язково скористається моментом, коли Україна буде слабкою і величезне зосередження військ агресора вздовж наших кордонів – не жарти, таке не можна ігнорувати.

Нинішня влада завжди зверхньо відповідала: «Не нагнітайте».

Сьогодні на публіку вийшов новий голова військової розвідки Кирило Буданов з тезами про атаку РФ взимку після дестабілізації: акцій «антиваксерів» і протестів через Вагнергейт.

Прозріли? Ні, злякались. І не вторгнення, а реакції суспільства. Проста логіка свідчить – якщо такої реакції не буде, значить на цьому етапі через апатію громадян країну можна спробувати взяти.

Головним стимулом для ворога є не суспільний протест, а послаблення інституцій держави і хаос в життєво важливих сферах, на кшталт енергетики.

Перерахуємо, що сталося за два роки з ключовими інституціями. Армія: хронічне недофінансування і зрив державного оборонного замовлення. Служба Безпеки – перекіс вбік особистої охранки, де опричники замінюють патріотів. Те саме в розвідці, з якої вичищають фахівців, а набивають штат прокурорськими, міліцейськими та різноманітними особами, які до розвідки мають таке саме відношення, як Кива до дисертації.

Енергетика: у 2020-му створили проблеми в атомній задля того, щоб у Коломойського збільшились обороти і доходи від перепродажу російського вугілля для Центренерго. А тепер, коли в Кремлі досягли необхідної залежності, вугілля обрубали, газ за ціною золота і зроблені за минулої влади запасива палива для атомних станцій наближаються до кінця. Енергетична криза внаслідок тупості влади і жадібності її акціонерів. Або не тупості, бо забагато фактів свідчать про умисне шкідництво.

Тепер поставте себе на місце ворога – йому вже створили всі можливості. Свідомо чи по дурості – це питання від слідчих у майбутньому, але країна суттєво послаблена і без протестів. Єдине, що стримує РФ, – реакція світу. Поки хоч партнери не готові нас здати.

А керівника військової розвідки Буданова, якому доводиться «нагнітати» текстами з Банкової, шкода.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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