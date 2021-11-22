  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Ар`єв
рус
    Думки вголос

    Росії створили всі умови для нападу

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Головним стимулом для ворога є не суспільний протест, а послаблення інституцій держави - Росії створили всі умови для нападу
    Головним стимулом для ворога є не суспільний протест, а послаблення інституцій держави
    фото з відкритих джерел

    Єдине, що стримує РФ, – реакція світу

    Я останні 2 роки казав, що Росія ще нападе. Вона обов‘язково скористається моментом, коли Україна буде слабкою і величезне зосередження військ агресора вздовж наших кордонів – не жарти, таке не можна ігнорувати.

    Нинішня влада завжди зверхньо відповідала: «Не нагнітайте».

    Сьогодні на публіку вийшов новий голова військової розвідки Кирило Буданов з тезами про атаку РФ взимку після дестабілізації: акцій «антиваксерів» і протестів через Вагнергейт.

    Прозріли? Ні, злякались. І не вторгнення, а реакції суспільства. Проста логіка свідчить – якщо такої реакції не буде, значить на цьому етапі через апатію громадян країну можна спробувати взяти.

    Головним стимулом для ворога є не суспільний протест, а послаблення інституцій держави і хаос в життєво важливих сферах, на кшталт енергетики.

    Перерахуємо, що сталося за два роки з ключовими інституціями. Армія: хронічне недофінансування і зрив державного оборонного замовлення. Служба Безпеки – перекіс вбік особистої охранки, де опричники замінюють патріотів. Те саме в розвідці, з якої вичищають фахівців, а набивають штат прокурорськими, міліцейськими та різноманітними особами, які до розвідки мають таке саме відношення, як Кива до дисертації.

    Енергетика: у 2020-му створили проблеми в атомній задля того, щоб у Коломойського збільшились обороти і доходи від перепродажу російського вугілля для Центренерго. А тепер, коли в Кремлі досягли необхідної залежності, вугілля обрубали, газ за ціною золота і зроблені за минулої влади запасива палива для атомних станцій наближаються до кінця. Енергетична криза внаслідок тупості влади і жадібності її акціонерів. Або не тупості, бо забагато фактів свідчать про умисне шкідництво.

    Тепер поставте себе на місце ворога – йому вже створили всі можливості. Свідомо чи по дурості – це питання від слідчих у майбутньому, але країна суттєво послаблена і без протестів. Єдине, що стримує РФ, – реакція світу. Поки хоч партнери не готові нас здати.

    А керівника військової розвідки Буданова, якому доводиться «нагнітати» текстами з Банкової, шкода.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія енергетика вугілля армія криза Україна влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Валерій Чалий
    Валерій Чалий

    Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росії створили всі умови для нападу