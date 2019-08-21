Путіна вже пробачили за Крим і Донбас - Україні потрібно готуватися до оборони

Володимир Путін

Від військового нападу існує лише військовий захист - ніяка дипломатія, ніяка загроза санкцій ворога не зупинить

Трамп запропонував повернути Росію у «велику вісімку», а Макрон назвав Росію «очень глубоко европейской страной».

Це означає, що Путіна вже пробачили за Крим і Донбас, він тепер захоче піти далі, і нам потрібно готуватися до оборони. Нам потрібна армія, яка зможе вистояти під ударами ракет і літаків з повітря - а на суші ми, як показує досвід, матимемо з росіянами паритет. Нам потрібна можливість захистити наші морські шляхи від блокади. Нам потрібна територіальна оборона й підготовлена основа партизансько-диверсійного спротиву.

Тоді вони, можливо, не наважаться.

Коли нам кажуть, що «військового рішення не існує», то це є елементом інформаційної війни проти нас. Від військового нападу існує лише військовий захист - ніяка дипломатія, ніяка загроза санкцій ворога не зупинить.

Минула влада мало слухала мої слова щодо цього, але для спостерігачів створювала ілюзію, що ось-ось почує. Такого, на щастя, уже не буде, все максимально зрозуміло.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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