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    Події в Україні

    Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою

    Окупанти імітували бій для фейкових новин - Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою
    Окупанти імітували бій для фейкових новин
    фото: Координаційний штаб Зони Відчуження/Facebook

    Радіаційний фон у зоні відчуження підвищений у зв'язку з пересуванням військової техніки РФ

    Російські війська влаштували імітацію повітряного бою над Чорнобилем. Натомість у Координаційному штабі Зони Відчуження наголосили, що Україна не веде там бойових дій.

    «Над Чорнобильською зоною йде імітація повітряного бою. Ми маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об'єктами. В Чорнобилі немає наших військ. Держава Україна не веде бойових дій в Чорнобилі», – заявили у Координаційному штабі.

    Окрім того, наголошується, що радіаційний фон підвищений у зв'язку з пересуванням військової техніки РФ.

    Нагадаємо, війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС. Співробітники Чорнобильської електростанції опинилися у заручниках російських окупантів.

    Також радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що відбувається у зоні ЧАЕС та чи контролює Україна цей об'єкт.

    «Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі зашкодять ці безумовно найнебезпечніші об'єкти», – резюмував радник глави Офісу президента.

    Теги: Росія ЗМІ ЧАЕС АЕС держава Україна речі радник час
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    Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою