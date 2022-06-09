  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Попов
  4. Вступ в ЄС. Не робімо з цього фетиш
рус
    Думки вголос

    Вступ в ЄС. Не робімо з цього фетиш

    • Ігор Попов

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Важливий політичний сигнал для України, який вона заслужила і завоювала - Вступ в ЄС. Не робімо з цього фетиш
    Важливий політичний сигнал для України, який вона заслужила і завоювала

    Європа розглядає варіанти ввічливої відмови

    23-24 червня у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС, у порядку денному якого розгляд заявки України на отримання статусу кандидата в члени ЄС. Проте, сигнал щодо можливого рішення ми отримаємо ще раніше, у звіті Єврокомісії з оцінкою цього питання. На жаль, у Європі розглядаються варіанти того, як надати ввічливу відмову – типу оголосити про «відкриті двері» і статус «потенційного кандидата». Таке формулювання отримали Косово та Боснія-і-Герцеговина, і це насправді ні про що. Так само як і можливе створення «клубу друзів Євросоюзу».

    З іншого боку, Туреччина отримала статус кандидата в члени ЄС у 1999 році, з 2005 почалися «переговори про вступ», і так і забуксували. Тому фетишизувати саме рішення про кандидатство не варто. Це важливий політичний сигнал, і Україна його заслужила і завоювала. Але євроінтеграція має проходити у формі конкретних рішень без прив’язки до політичного статусу, і це вже робиться.

    Єврокомісія на рік скасувала всі мита і тарифні бар’єри для українського експорту, і це треба буде продовжувати.

    Україна приєднана до європейської енергомережі.

    Українські біженці отримали статуси тимчасового захисту, з доступом до соціального захисту, навчання і ринку праці.

    Мінцифра подала заявку на підключення українських мобільних операторів до безкоштовного роумінгу по ЄС.

    На порядку денному може стояти питання полегшеного доступу українського бізнесу до кредитних програм у країнах ЄС, після підвищення облікової ставки до 25% в Україні бізнес страждає від дорогих ресурсів.

    Доступ держави до структурних фондів ЄС є важливим, але в разі запуску «плану Маршала» ми можемо отримати ще більші ресурси на відбудову.

    Тому боротися за статус кандидата треба, але конкретні секторальні рішення прагматично ще більш важливі.

    Джерело: блог Ігора Попова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісія війна Україна євроінтеграція окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вступ в ЄС. Не робімо з цього фетиш