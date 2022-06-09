У Маріуполі загинула з сім’єю начальниця управління у справах дітей

Окупанти не віддали родичам особисті речі загиблих із квартири

У Маріуполі разом з родиною загинула начальниця міського управління «Служба у справах дітей». Наталя Красильникова. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Її знають як людину з великим серцем. Вона очолювала управління «Служба у справах дітей». Допомагала знайти люблячу родину сиротам. Завжди виступала за щасливе дитинство та робила усе для цього. Навіть під час бойових дій… Із перших днів війни Наталя, ризикуючи собою, займалася евакуацією дітей-сиріт та вихованців будинків сімейного типу. Вона їх рятувала від обстрілів», – розповіли у міськраді.

Наталя Красильникова разом з усією родиною – з чоловіком, двома доньками Ангеліною та Ренатою – загинули від прямого влучанням ворожого снаряду в будинок.

За інформацією Маріуполь.city, завали будинку розібрали, але впізнати тіла неможливо. Окупанти не дозволили родичам забрати особисті речі загиблих із квартири, назвавши їх мародерами.

Як відомо, в Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами «хрущовок». Окупанти звозять тіла вантажівками в морг біля «Метро» або на колишню базу супермаркету «Щирий кум» на Лівобережжі. Якщо тіла ще не муміфіковані – їх доправляють просто на один із двох полігонів для сміття.