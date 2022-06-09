Газета для фронту. Депутатка Безугла відвідала передову і народила нову ідею

Міністерство оборони до 2019 року мало свої друковані засоби масової інформації. Тепер доведеться відновлювати?

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Слуги народу» Мар’яна Безугла виступила з ініціативою створення друкованого засобу масової інформації, засновником якого буде Міністерство оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний законопроєкт, зареєстрований у Раді 7 червня.

«У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та з огляду на відкриту збройну агресію Російської Федерації щодо України існує необхідність збереження інструментів, які дозволять оперативно проводити інформаційну політику на території України. Наявність друкованих видань, засновниками яких виступають органи сектору безпеки і оборони, є звичайною практикою для демократичних країн (ЄС, США, Канада тощо) з високими стандартами захисту свободи слова, на які орієнтується Україна», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Проте депутати не нагадують, що ще кілька років у рамках таких же прогресивних реформ газету Міноборони закрили.

У коментарі «Главкому» авторка законопроєкту зауважила: документ врахував позицію Міністерства оборони.

«Часто військовослужбовці не мають фізичної можливості постійно користуватися електронними засобами на передовій. Тому виникла необхідність надавати їм інформацію в друкованому вигляді з певною періодичністю», – пояснила Мар’яна Безугла, яка минулого тижня побувала на фронті і спровокувала скандальні новини.

Також думку депутатки поділяє голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв. За його словами, нині Міністерство оборони видає щось на кшталт бюлетеня або інформаційного вісника, але без офіційного статусу друкованого ЗМІ.

«Наприкінці минулого року відбулися парламентські слухання, за результатами яких видано рекомендації доставляти газету Міноборони на прифронтові та прикордонні позиції наших військовослужбовців. Фактично нині (законопроєкт Безуглої – «Главком») це і є реалізація тих напрацювань», – сказав обранець.

Потураєв додав, що вказаний законопроєкт його однопартійки, буде ухвалений найближчим часом у Верховній Раді.

У законопроєкті наголошено, що до складу редакційної колегії друкованого засобу масової інформації, заснованого Міністерством оборони, входитимуть пресофіцери пресслужби Міноборони, журналісти, які висвітлюють військову тематику, а також представники громадських організацій та об’єднань.

Інформація, розміщена в такому друкованому засобі масової інформації, повинна відповідати дійсності, бути перевіреною та неупередженою. Окремо забороняється реклама програм політичних партій, виборчих блоків, діяльності їх керівників та членів, що має агітаційний характер.

Фінансуватися друковане ЗМІ Міноборони повинно за кошти державного бюджету. Безугла додала, що профільне міністерство не потребує додаткових видатків, щоб запустити цей проєкт.

Як відомо, Міноборони раніше мало власну газету, але її було закрито внаслідок реформи, що передбачала роздержавлення ЗМІ. Разом з газетою «Народна Армія» було ліквідовано і журнал «Військо України». Останній номер газети вийшов 27 грудня 2018 року. Пізніше з’явилялася інформація, що Міноборони планувало до 1 листопада 2021 року відновити діяльність відомчого друкованого органу – газету «Народна Армія».